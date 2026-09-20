बचाने की कोशिश करती रह गई पत्नी...आंखों के सामने मौत: मछली पकड़ने एनिकट पहुंचा था दंपती,गहरे पानी में डूबा पति

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जानकारी के अनुसार, उरगा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कुदुरमाल के परसाभवना निवासी 40 वर्षीय धरम धनुहार शनिवार सुबह अपनी पत्नी के साथ कुदुरमाल एनिकट में मछली पकड़ने गया था। दोनों एनिकट में मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान धरम अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। पति को डूबता देख पत्नी ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी की गहराई और तेज बहाव के कारण वह उसे बाहर नहीं निकाल सकी। देखते ही देखते धरम गहरे पानी में समा गया और लापता हो गया।घटना से घबराई पत्नी किसी तरह गांव पहुंची और परिजनों व ग्रामीणों को हादसे की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे और उरगा पुलिस को सूचना दी। उरगा थाना प्रभारी नवीन पटेल ने तत्काल पुलिस टीम को मौके पर भेजा। पुलिस ने नगर सेना की डीआरडीएफ टीम को भी सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तलाश अभियान शुरू किया।एनिकट में पानी का तेज बहाव और अधिक गहराई होने के कारण रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टीम ने शनिवार देर शाम तक धरम की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। रविवार सुबह डीआरडीएफ टीम ने एक बार फिर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने धरम धनुहार का शव पानी से बरामद कर लिया।शव मिलने की सूचना के बाद परिजनों में मातम पसर गया। उरगा थाना प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं, ग्रामीणों ने कुदुरमाल एनिकट में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके।