धमतरी में धान खरीदी तैयारियां पूरी: एक लाख 31 हजार 491 पंजीकृत किसानों की जाएगी धान खरीदी

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धान खरीदी के लिए सभी उपार्जन केंद्रों में साफ-सफाई, फेंसिंग, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, किसानों के बैठने की सुविधा, तौल उपकरण, नमी मापक यंत्र, बारदाने तथा धान के सुरक्षित भंडारण के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। खरीदी केंद्रों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। संबंधित अधिकारियों को केंद्रों में व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।धान खरीदी के दौरान अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिले के सीमावर्ती एवं संवेदनशील क्षेत्रों में चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेकपोस्टों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति तथा उड़नदस्ता दलों का गठन भी किया गया है। ये दल विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं बिक्री पर निगरानी रखेंगे। संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि धान खरीदी शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ संपन्न कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें और खरीदी व्यवस्था पर लगातार नजर रखें। उन्होंने अवैध धान की आवक पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित उपार्जन केंद्रों में अपनी उपज लेकर आएं तथा धान विक्रय के लिए शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन करें।