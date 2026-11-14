जिला अस्पताल बना छेड़छाड़ का अड्डा: बच्चे का टीकाकरण कराने पहुंची महिला से छेड़छाड़, भीड़ ने आरोपी को पकड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Sat, 14 Nov 2026 08:04 PM IST
सार
जिला अस्पताल में बच्चे का टीकाकरण कराने आई महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गोढ़ी निवासी आरोपी दुर्गा शंकर ढहरिया को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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विस्तार
कोरबा के जिला अस्पताल से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। टीकाकरण के लिए अपने बच्चे को लेकर आई महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मामले में कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि एक महिला अपने बच्चे का टीकाकरण कराने जिला अस्पताल आई थी। इसी दौरान गोढ़ी निवासी दुर्गा शंकर ढहरिया ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि आरोपी काफी समय से अस्पताल में इधर-उधर घूम रहा था और भीड़भाड़ वाले इलाके में जाकर मौका देखकर इस घटना को अंजाम दिया।
महिला द्वारा विरोध करने पर वहां मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर तत्काल जिला अस्पताल चौकी पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर 112 को भी बुलाया गया। इसके बाद आरोपी को सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंपा गया, जहां पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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आरोपी शादीशुदा बताया जा रहा है और गोढ़ी गांव का रहने वाला है। आरोपी जिला अस्पताल में कब, कैसे और किस काम से आया था, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन वह काफी देर से अस्पताल परिसर में घूम रहा था।
इस घटना के बाद जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सुरक्षा के लिए निजी कंपनी के सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं और लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसके बावजूद अस्पताल में छेड़छाड़, चोरी और हंगामे की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई है।
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मामले में कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि एक महिला अपने बच्चे का टीकाकरण कराने जिला अस्पताल आई थी। इसी दौरान गोढ़ी निवासी दुर्गा शंकर ढहरिया ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि आरोपी काफी समय से अस्पताल में इधर-उधर घूम रहा था और भीड़भाड़ वाले इलाके में जाकर मौका देखकर इस घटना को अंजाम दिया।
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महिला द्वारा विरोध करने पर वहां मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर तत्काल जिला अस्पताल चौकी पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर 112 को भी बुलाया गया। इसके बाद आरोपी को सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंपा गया, जहां पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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आरोपी शादीशुदा बताया जा रहा है और गोढ़ी गांव का रहने वाला है। आरोपी जिला अस्पताल में कब, कैसे और किस काम से आया था, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन वह काफी देर से अस्पताल परिसर में घूम रहा था।
इस घटना के बाद जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सुरक्षा के लिए निजी कंपनी के सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं और लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसके बावजूद अस्पताल में छेड़छाड़, चोरी और हंगामे की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई है।