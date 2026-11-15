गौरेला पेंड्रा मरवाही: राजनांदगांव बनी छत्तीसगढ़ जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियन, फाइनल में बिलासपुर को हराया

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बिलासपुर की टीम उपविजेता रही, जबकि मेजबान गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले ने तीसरा स्थान हासिल किया। रायपुर की टीम चौथे स्थान पर रही। समापन समारोह में कलेक्टर विजय दयाराम के. ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिले को राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिलना गौरव की बात है। खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहीं होते, बल्कि अनुशासन और टीम भावना की सीख भी देते हैं। कलेक्टर ने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास और मेहनत से अपनी प्रतिभा निखारने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सफल आयोजन के लिए जिला कबड्डी संघ और आयोजन समिति की सराहना भी की।विजेता राजनांदगांव की टीम को समाजसेवी पवन सुल्तानिया की ओर से 10 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। उपविजेता बिलासपुर की टीम को नगर पालिका गौरेला के अध्यक्ष मुकेश दुबे ने 7500 रुपये देकर सम्मानित किया। जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष राकेश जालान ने कहा कि जीत और हार खेल के दो पहलू हैं। उन्होंने हारने वाली टीमों को निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर भविष्य की जीत के लिए प्रयास करने की सलाह दी।नगर पालिका गौरेला के अध्यक्ष मुकेश दुबे ने बालिका खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बेटियां खेल के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता से जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिला। स्थानीय खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर भी मिला। समारोह में राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्रवंशी और महासचिव प्रदीप यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।