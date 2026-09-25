धमतरी: कुरुद विधायक पर अमर्यादित टिप्पणी करना पड़ा भारी, भखारा पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा

कुरुद विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय चंद्राकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भखारा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नगर पंचायत भखारा निवासी पुष्पेंद्र कुमार के रूप में हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट साझा की थी।

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