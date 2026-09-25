धमतरी: कुरुद विधायक पर अमर्यादित टिप्पणी करना पड़ा भारी, भखारा पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा
कुरुद विधायक पर सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद भखारा पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को जेल भेज दिया।
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कुरुद विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय चंद्राकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भखारा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नगर पंचायत भखारा निवासी पुष्पेंद्र कुमार के रूप में हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट साझा की थी।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी शिकायत
सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आने के बाद स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए भखारा थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत देने वालों में भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि सिन्हा, पूर्व मंडल अध्यक्ष आनंद यदु, भाजयुमो अध्यक्ष अभिषेक साहू, हरख जैन और विष्णु साहू समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है।
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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
शिकायत मिलने के बाद भखारा पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पुष्पेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है।