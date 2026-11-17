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इन कार्रवाइयों के दौरान कुल 120 कट्टा धान जब्त किया गया। ग्राम चर्रा में फुटकर व्यापारी ओमप्रकाश महावर के यहां 13 क्विंटल अवैध धान मिला। इस पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। ग्राम बिरझूली में छोटे व्यापारी राजेंद्र साहू के पास निर्धारित मात्रा से अधिक 80 कट्टा धान पाया गया। इस धान को जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई। ग्राम सेमरा में फुटकर व्यापारी रमेश खंडेलवाल के दुकान परिसर से 40 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया। जब्त धान को नियमानुसार कार्रवाई के लिए रमेश खंडेलवाल की सुपुर्दगी में दिया गया। राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने कुरुद तहसील के ग्राम चर्रा में भी जांच की।ग्राम भुसरेंगा स्थित भंशाली राइस मिल का भौतिक सत्यापन किया गया। निरीक्षण में मिल परिसर में उपलब्ध धान के स्टॉक का अभिलेखों से मिलान हुआ। इस दौरान अभिलेखों में दर्ज मात्रा से 885 कट्टा धान अतिरिक्त मिला। इस अनियमितता पर मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। जब्त धान को पंचनामा तैयार कर मिल संचालक की सुपुर्दगी में दिया गया।जिला प्रशासन धान के अवैध भंडारण, परिवहन और अनियमित व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण रख रहा है। राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीमें सतत निगरानी कर रही हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि धान खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रहेगी।