छत्तीसगढ़: सिंहदेव का केंद्र पर निशाना; 'बाबा' ने मोदी सरकार से पूछा, 'संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या हैं?'

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से केवल सिंहदेव को ही इस समिति में शामिल किया गया है। इसके बाद से 'बाबा' केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आज केंद्र सरकार पर संसद के विशेष सत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र से सवाल करते हुए पूछा कि 'मोदी सरकार को संसद के विशेष सत्र का एजेंडा बताना चाहिए। अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो वह विशेष कारणों से होता है, ऐसे में उसे बताया जाना चाहिए।'

#WATCH | Raipur: Chhattisgarh Deputy CM TS Singh Deo says, "The agenda of the special session of the Parliament should be told...If a special session is called it is for a special reason & that should be stated..." pic.twitter.com/cnYltIjE1L