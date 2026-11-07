रायपुर: किराये के मकान में मां-बेटे के शव, मौत का राज गहराया

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शुरुआती जानकारी के अनुसार, मां-बेटे पिछले तीन से चार दिनों से आसपास के लोगों को दिखाई नहीं दिए थे। कमरे से बदबू आने पर इस घटना का खुलासा हुआ। जानकारी मिलने पर गुढ़ियारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मां-बेटे के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे में दोनों के शव मिले। महिला का शव फर्श पर था, जबकि बेटे का शव बिस्तर पर पड़ा था। दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।पुलिस को सूचना मिली थी कि काफी देर तक दरवाजा नहीं खुल रहा है। अंदर से तेज बदबू भी आ रही थी। जय जी देशमुख ऑनलाइन शिक्षण का काम करती थीं। उनका बेटा हंसमुख लंबे समय से बीमार था और उसका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उनके बाहर नहीं दिखने के बाद भी किसी को उनकी स्थिति की जानकारी नहीं थी।घटना की सूचना के बाद फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने कमरे की गहन जांच की। उन्होंने जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। गुढ़ियारी थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।