रायपुर में 26 नवंबर को सीएम विष्णुदेव साय का जनदर्शन: सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक सुनेंगे जनता की समस्याएं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 21 Nov 2026 04:53 PM IST
सार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 26 नवंबर को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन करेंगे। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक आमजन अपनी समस्याएं और मांगें सीधे मुख्यमंत्री के सामने रख सकेंगे।
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विस्तार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनदर्शन कार्यक्रम गुरुवार, 26 नवंबर को आयोजित होगा। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन, रायपुर में रखा गया है। आमजन अपनी समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकेंगे।
जनदर्शन प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री साय आमजनों से सीधे मुलाकात करेंगे। वह नागरिकों की समस्याएं और मांगें ध्यान से सुनेंगे।
मुख्यमंत्री समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए निर्देश देंगे। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। यह पहल आमजनों को अपनी बात रखने का अवसर देगी।
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जनदर्शन का उद्देश्य
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं से सीधे रूबरू होना है। मुख्यमंत्री उनकी मांगों और सुझावों को भी सुनेंगे। वह सुनिश्चित करेंगे कि समस्याओं का यथोचित समाधान हो। यह जनदर्शन लोगों की शिकायतों के निवारण में सहायक होगा।
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जनदर्शन प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री साय आमजनों से सीधे मुलाकात करेंगे। वह नागरिकों की समस्याएं और मांगें ध्यान से सुनेंगे।
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मुख्यमंत्री समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए निर्देश देंगे। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। यह पहल आमजनों को अपनी बात रखने का अवसर देगी।
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जनदर्शन का उद्देश्य
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं से सीधे रूबरू होना है। मुख्यमंत्री उनकी मांगों और सुझावों को भी सुनेंगे। वह सुनिश्चित करेंगे कि समस्याओं का यथोचित समाधान हो। यह जनदर्शन लोगों की शिकायतों के निवारण में सहायक होगा।