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जनदर्शन प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री साय आमजनों से सीधे मुलाकात करेंगे। वह नागरिकों की समस्याएं और मांगें ध्यान से सुनेंगे।मुख्यमंत्री समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए निर्देश देंगे। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। यह पहल आमजनों को अपनी बात रखने का अवसर देगी।इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं से सीधे रूबरू होना है। मुख्यमंत्री उनकी मांगों और सुझावों को भी सुनेंगे। वह सुनिश्चित करेंगे कि समस्याओं का यथोचित समाधान हो। यह जनदर्शन लोगों की शिकायतों के निवारण में सहायक होगा।