छत्तीसगढ़: गर्भवती महिला को 5 किलोमीटर तक खाट पर लेकर अस्पताल पहुंचे ग्रामीण, नहीं मिली एंबुलेंस

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में एक ग्रामीण परिवार की गर्भवती महिला को खाट पर ले जाते देखा जा रहा है।

जशपुर जिले में खराब सड़क के कारण प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को उसके परिजन ग्रामीणों की मदद से खाट में उठाकर पांच किलोमीटर दूर वाहन तक ले गए। प्रशासन ने अब मानसून के बाद सड़क निर्माण का फैसला किया है।

#WATCH Chhattisgarh: Locals of Jabla village in Jashpur carried a pregnant woman who was experiencing labour pain on a cot for about 5 kilometres to avail the facility of an ambulance, as there is no proper road in the village. (31.08.2020) pic.twitter.com/egsmh1Tjmj