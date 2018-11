{"_id":"5be8e174bdec2269980474d4","slug":"chhattisgarh-vidhan-sabha-election-2018-first-phase-voting-news-live-updates-12-november-monday","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u091b\u0924\u094d\u0924\u0940\u0938\u0917\u0922\u093c \u0935\u093f\u0927\u093e\u0928\u0938\u092d\u093e \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 LIVE: \u092d\u093e\u0930\u0940 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u092a\u0939\u0932\u0947 \u091a\u0930\u0923 \u0915\u093e \u092e\u0924\u0926\u093e\u0928 \u0936\u0941\u0930\u0942, \u0926\u0902\u0924\u0947\u0935\u093e\u0921\u093c\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0915\u094d\u0938\u0932\u0940 \u0939\u092e\u0932\u093e","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

#ChhattisgarhElections2018: Voting has stopped due to technical problem in the EVM at the Pink polling booth in Kamla College, in Rajnandgaon's Sangwari pic.twitter.com/cgrjUCQcga — ANI (@ANI) November 12, 2018

Sukma: A 100-year-old woman reaches a polling station in Dornapal to cast her vote in the first phase of #ChhattisgarhAssemblyElections2018 pic.twitter.com/A8W8zxpcxf — ANI (@ANI) November 12, 2018

Voting to start in 5 constituencies of Rajnandgaon & 3 constituencies of Bastar at 8 am in the first phase of #ChhattisgarhAssemblyElections2018; #Visuals from a polling station in Rajnandgaon pic.twitter.com/Tk2vmlQrL5 — ANI (@ANI) November 12, 2018

Dantewada: 1-2 kilograms of Improvised Explosive Device (IED) blasted by naxals near Tumakpal camp in Katekalyan block. Voting is underway for 10 out of 18 seats in the first phase of #ChhattisgarhAssemblyElection2018. — ANI (@ANI) November 12, 2018

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। पहले चरण में बस्तर और राजनांदगांव की 18 सीटों पर मतदान होगा। राजनांदगांव से ही मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस पार्टी से करुणा शुक्ला हैं। यह सीट कई मामलों में रोमांचक होने जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री रमन सिंह और करुणा शुक्ला दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जिन 18 सीटों पर मतदान होना हैं उनमें से 12 सीट बस्तर क्षेत्र में और छह सीट राजनांदगांव जिले में है।- राजनांदगांव के सांगवारी में कमला कॉलेज में गुलाबी मतदान केंद्र में ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण मतदान रुका- सुकमा के दोरनापाल में एक 100 वर्षीय महिला अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचीं।- मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव की 5 सीटों और बस्तर की 3 सीटों के लिए मतदान 8 बजे शुरू होंगे।- दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने तुमकपाल कैंप के नजदीक किया आईईडी धमाका।चुनाव आयोग ने बताया है कि 10 विधानसभाओं में सवेरे 7 बजे से दिन में 3 बजे तक मतदान होगा और राजनांदगांव की 5 व बस्तर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी।पहले चरण में 18 सीटों में से 12 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए तथा एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राज्य के धुर नक्सल प्रभावित बस्तर और राजनांदगांव क्षेत्र के मतदाता मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत 190 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य में पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं और मतदान दलों को रवाना भी कर दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 31,79,520 मतदाता मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनके मंत्रिमंडल के 2 सदस्यों, भाजपा सांसद और कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं का फैसला करेंगे। इनमें से 16,21,839 पुरूष मतदाता और 15,57,592 महिला मतदाता हैं। वहीं 89 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। चुनाव के लिए 4,336 मतदान केंद्र बनाये गये हैं।चूंकि चुनाव नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने जा रहा है इसलिए आयोग ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। बस्तर संभाग के चुनाव को लेकर आयोग ने विशेष तैयारी की है। कोंडागांव में 38 सुरक्षाबलों की टुकड़ियां पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा नारायणपुर में 60 टुकड़ियां तैनात करने की योजना है।राज्य के नक्सल विरोधी अभियान के विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि राज्य में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए सुरक्षा बलों के लगभग एक लाख जवानों को तैनात किया गया है।अवस्थी ने बताया कि राज्य के नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों के लिए 650 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। इन क्षेत्रों में मतदान दलों को सुरक्षित पहुंचाया गया। इस कार्य के लिए भारतीय वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल और निजी हेलीकाप्टरों की सेवाएं ली गई।वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां आई है। यहां पहले से बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। सभी को चुनाव कार्य में लगा दिया गया है।पहले चरण के मतदान के लिए जहां आयोग ने खास तैयारियां की है। यह चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। वोटकटवा की नीती पर भी यहां काम हो रहा है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा बसपा, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, छत्तीसगढ़ समाज पार्टी जैसे राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं ही साथ ही कई सीटों पर दोनों बड़े राजनीतिक दलों के नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक कर खड़े हैं। राज्य भर से दोनों ही पार्टियों के दफ्तर में तोड़फोड़ और प्रदर्शन की कई घटनाएं सामने आईं। कहीं मान-मनौव्वल हुआ तो कहीं आंखें तरेरी गईं।बस्तर में कांग्रेस की विधायक देवती कर्मा के खिलाफ उनके बेटे ही मैदान में उतरने पर आमादा हो गए थे। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष भूपेश बघेल बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा पाए। इसी तरह वैशाली नगर में भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडेय के भाई राकेश पांडेय और भाभी चारुलता पांडेय ही भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतर गए।