छत्तीसगढ़: स्टेट पावर कंपनियों में 1,501 पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

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भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वाधिक 609 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी के रखे गए हैं। इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के कुल 167 पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। कनिष्ठ अभियंता के इन पदों में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए 124 पद, ट्रांसमिशन कंपनी के लिए 32 पद और जनरेशन कंपनी के लिए 11 पद निर्धारित किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में सहायक अभियंता के कुल 152 पद भी शामिल हैं। सहायक अभियंता के इन पदों को विभिन्न तकनीकी शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी और सिविल ब्रांच शामिल हैं।अभियान के माध्यम से कई अन्य तकनीकी तथा प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें प्रोग्रामर, शिफ्ट केमिस्ट, फायर ऑफिसर, सुरक्षा अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता के पदों को शामिल किया गया है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के संवर्ग में अटेंडेंट प्लांट, फायर अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, सहायक लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और रेडियोग्राफर सहित कई पद भरे जाएंगे। इन पदों पर भर्ती पावर कंपनियों की आवश्यकताओं के अनुसार पूरी की जाएगी।अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से ही भरकर जमा करने होंगे। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा यूपीआई के जरिये आसानी से कर सकेंगे। भर्ती विज्ञापन की शर्तों के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी विज्ञापित पदों के लिए केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवार ही आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे।