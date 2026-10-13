छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व सीएम के बेटे, आईएएस अफसर समेत अब तक नौ आरोपी गिरफ्तार; ईडी ने क्या दावा किया?

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान घोटाले से जुटाए गए 860 से 880 करोड़ रुपये रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय (राजीव भवन) पहुंचाए गए थे। पार्टी पदाधिकारियों के जरिये यह नकदी वहां भेजी गई थी।