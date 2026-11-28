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जांच के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने पाया कि दोनों मिल परिसरों में अपेक्षित मात्रा में धान और चावल मौजूद नहीं था। जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के नेतृत्व में टीम ने ग्राम मोहरा स्थित श्री श्याम राइस इंडस्ट्रीज और सलूजा इंडस्ट्रीज में भौतिक सत्यापन किया। इसमें श्री श्याम राइस इंडस्ट्रीज को नागरिक आपूर्ति निगम और भारतीय खाद्य निगम में 14,324.59 क्विंटल चावल जमा करना शेष था। इसके बावजूद सत्यापन के दौरान मिल परिसर में केवल 190.50 क्विंटल चावल और 1,541.60 क्विंटल धान उपलब्ध मिला। सलूजा इंडस्ट्रीज को 6,459.77 क्विंटल चावल जमा करना बाकी था, जबकि मौके पर महज 3.60 क्विंटल धान और 12 क्विंटल चावल पाया गया।भौतिक सत्यापन में श्री श्याम राइस इंडस्ट्रीज में 19,351.80 क्विंटल धान कम मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ 58 लाख 44 हजार 414 रुपये बताई गई है। वहीं सलूजा इंडस्ट्रीज में 9,519.44 क्विंटल धान कम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ 25 लाख 51 हजार 553 रुपये आंकी गई है। इस प्रकार दोनों मिलों में कुल मिलाकर 28,871.24 क्विंटल धान कम दर्ज किया गया। बार-बार निर्देश देने के बावजूद दोनों मिलों की ओर से तय चावल जमा नहीं कराया जा रहा था।जांच के दौरान दोनों मिलों के संचालक राहुल अग्रवाल और दारा सिंह सलूजा धान की कमी के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद खाद्य विभाग ने दोनों मिल संचालकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई में सहायक खाद्य अधिकारी लक्ष्मण कश्यप, खाद्य निरीक्षक कमल नारायण साहू और शीतलेश यादव शामिल रहे। जिला प्रशासन ने कहा है कि धान खरीदी, भंडारण और कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।