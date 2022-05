Chhattisgarh News: जंगल व पहाड़ों को पार कर लोगों तक दवाई पहुंचाने जाती हैं एएनएम, वीडियो देख हर कोई कर रहा तारीफ 

आशा कार्यकर्ताओं को उनके सराहनीय कार्य के लिए रविवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया। इस बीच छत्तीसगढ़ से एएनएम कार्यकर्ताओं का वीडियो सामने आया है, जो पहाड़ों और जंगलों को पार कर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं।

#WATCH | Health department workers are crossing dense forests to set up healthcare camps in several villages of Chhattisgarh's Balrampur pic.twitter.com/0URwaPR5D3