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जिन अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई गई है, उनमें रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा समेत कुल 19 जिले शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने डिजिटल व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। इसी ढिलाई को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने आगामी आदेश तक वेतन भुगतान रोकने का निर्णय लिया है।छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित निगरानी के लिए विद्या समीक्षा केंद्र एप का संचालन किया जा रहा है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। इसके अलावा विद्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण शैक्षणिक जानकारियों को भी इसी प्रणाली से संकलित किया जाता है।इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और पठन-पाठन की वास्तविक स्थिति का आकलन करना है। शिक्षकों की नियमित उपस्थिति पर निगरानी रखने के लिए भी इस एप का उपयोग अनिवार्य किया गया है। जिला स्तर पर इस व्यवस्था की निरंतर निगरानी करने और डेटा अपडेट सुनिश्चित कराने की मुख्य जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारियों की थी।विभाग की समीक्षा में सामने आया कि कई जिलों में डिजिटल प्रणाली के प्रति आवश्यक गंभीरता नहीं दिखाई गई। अनेक जिलों में एप के माध्यम से जानकारी अद्यतन करने की प्रक्रिया में भारी सुस्ती बरती जा रही थी। संचालनालय द्वारा बार-बार दिशा-निर्देश दिए जाने के बाद भी काम में अपेक्षित तेजी नहीं आ सकी।प्रशासनिक स्तर पर दी गई चेतावनी के बाद भी लापरवाही जारी रहने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त कदम उठाया। अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी का सही से निर्वहन न करने के कारण ही नवंबर 2026 के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।शिक्षा विभाग का मानना है कि विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से राज्यभर के विद्यालयों की वास्तविक स्थिति पर सीधी निगरानी संभव है। यदि जिला स्तर के अधिकारी ही इसमें रुचि नहीं लेंगे, तो पूरी व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावित होगा। इसी वजह से अधिकारियों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है।विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में भी शैक्षणिक सुधारों और डिजिटल पहलों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को तुरंत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।