रायपुर: चेक बैंक में जमा, फिर हुआ गायब; फर्जी आधार और जाली हस्ताक्षर से 4.40 लाख निकाले

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शिकायत के अनुसार आनंद कुसरे ने अपनी संपत्ति बेचने का सौदा सोनम वर्मा के साथ किया था। सौदे के तहत रजिस्ट्री से पहले सोनम वर्मा ने 14 जुलाई की तारीख का 4.40 लाख रुपये का एकाउंट पेयी चेक आनंद कुसरे के नाम जारी किया था। पीड़ित आनंद ने यह चेक 15 जुलाई को एसबीआई की तात्यापारा शाखा स्थित अपने बैंक खाते में जमा कराया था।आनंद कुसरे ने 16 जुलाई को अपने खाते में राशि जमा होने की जानकारी ली। खाते में रकम नहीं आने पर पूछताछ करने पर 17 जुलाई को बैंक कर्मचारियों ने बताया कि चेक गुम हो गया है और केवल जमा पर्ची उपलब्ध है। इसके बाद 20 जुलाई को पीड़ित जब पुनः बैंक पहुंचे तो पता चला कि चेक की पूरी राशि एसबीआई की संतोषी नगर शाखा से नकद निकाली जा चुकी है।संतोषी नगर शाखा पहुंचकर जब पीड़ित ने दस्तावेज देखे, तो चेक के पीछे उनके जाली हस्ताक्षर थे। रकम निकालने वाले व्यक्ति ने रिकॉर्ड में अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था। भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए आधार कार्ड में नाम आनंद का था, लेकिन फोटो किसी दूसरे व्यक्ति की लगी हुई थी। आधार संख्या और पता भी वास्तविक दस्तावेज से अलग पाए गए। बैंक प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज की फोटो उपलब्ध कराई है, जिसमें रकम निकालने वाला व्यक्ति नजर आ रहा है।पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, चेक और भुगतान से जुड़े दस्तावेज की गहनता से पड़ताल कर रही है।