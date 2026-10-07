नौकरी का झांसा देकर ठगी: पूर्व भाजपा नेता और बेटे पर एक और केस दर्ज

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मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित युवक ने ठगी का अहसास होने के बाद भाटापारा शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसे देसी शराब दुकान में सेल्समैन की नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया था। इस काम के बदले आरोपियों ने अलग-अलग तारीखों में कुल 2,09,000 रुपये की रकम वसूली। शिकायतकर्ता के अनुसार 5 जून को 60,000 रुपये लिए गए। इसके बाद 18 जून को 19,000 रुपये नकद और उसी दिन 1,00,000 रुपये बैंक खाते में जमा कराए गए। फिर 1 जुलाई को 30,000 रुपये की अंतिम किस्त ली गई।पूरी रकम वसूलने के बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता को नौकरी से जुड़े दस्तावेज सौंप दिए और उसे रायपुर स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया। पीड़ित जब रायपुर पहुंचा और प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर कंपनी से संपर्क किया तो फर्जीवाड़े की बात उजागर हुई। संबंधित स्पेक्ट्रम कंपनी की ओर से बताया गया कि प्रणव अवस्थी नाम का कोई भी व्यक्ति उनकी कंपनी में नियुक्त नहीं है और दिए गए नियुक्ति दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी हैं। धोखाधड़ी का ज्ञान होने पर पीड़ित ने आरोपियों से अपनी जमा राशि वापस मांगनी शुरू की तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी।पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई है। जांच में यह जानकारी भी सामने आई है कि आरोपियों ने जिले की विभिन्न देसी शराब दुकानों में सेल्समैन की नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई अन्य युवाओं से भी भारी रकम ऐंठी है। भाटापारा शहर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की टीम अब फर्जी नियुक्ति पत्र की सत्यता, रुपयों के लेनदेन के विवरण और इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य संभावित सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है।