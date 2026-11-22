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राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर देशभर के विभिन्न राज्यों के प्रमुख नेताओं को संगठन में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसमें छत्तीसगढ़ से दो नेताओं के नाम शामिल हैं। विधायक ललित चंद्राकर को राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा। इस नियुक्ति के बाद प्रदेश के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह है, क्योंकि राज्य के नेताओं को केंद्रीय स्तर की संगठनात्मक गतिविधियों में सीधा प्रतिनिधित्व मिला है।ललित चंद्राकर वर्तमान में दुर्ग जिले की दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने उन्हें पहली बार इस सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में उनका मुकाबला प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ताम्रध्वज साहू से हुआ था। ललित चंद्राकर ने उस चुनाव में ताम्रध्वज साहू को पराजित कर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया था। चुनाव जीतने के बाद से वे अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।