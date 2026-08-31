छत्तीसगढ़: जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की उच्च न्यायालय से विदाई, 3450 से ज्यादा मामलों का किया निराकरण

जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनका सम्मान और विदाई कार्यक्रम सोमवार को हाईकोर्ट में आयोजित किया गया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के कोर्ट रूम में दोपहर 3:30 बजे यह कार्यक्रम हुआ। अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस अग्रवाल ने सिंगल बेंच के 101 रिपोर्टेड जजमेंट तथा डिवीजन बेंच के 40 रिपोर्टेड जजमेंट सहित कुल 3450 से अधिक मामलों का निराकरण किया।

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