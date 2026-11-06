Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur-Chhattisgarh News ›   Election petition case against Bhupesh Baghel: A seized mobile phone, which had been kept in a sealed state, w

चुनाव विवाद: भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ेंगी? हाई कोर्ट में विजय बघेल का बयान दर्ज, 17 नवंबर को अगली सुनवाई

Fri, 06 Nov 2026 07:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 06 Nov 2026 07:39 PM IST
सार

पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ेंगी या उन्हें राहत मिलेगी, इसका फैसला अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता विजय बघेल ने अपना बयान दर्ज कराया।

विज्ञापन
Election petition case against Bhupesh Baghel: A seized mobile phone, which had been kept in a sealed state, w
चुनावी याचिका पर हुई सुनवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। गुरुवार, 5 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान दुर्ग लोकसभा सांसद और याचिकाकर्ता विजय बघेल ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने करीब एक घंटे तक उनका प्रतिपरीक्षण किया। हालांकि, सवाल-जवाब की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर 2026 की तारीख तय की है।
विज्ञापन

 

सुनवाई के दौरान अदालत में एक दिलचस्प स्थिति भी सामने आई। चुनाव याचिका से जुड़े साक्ष्य के रूप में जमा सीलबंद मोबाइल फोन की बैटरी लंबे समय से बंद रहने के कारण डिस्चार्ज होने की आशंका जताई गई। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में आवेदन पेश कर मोबाइल को चार्ज कराने की अनुमति मांगी गई।

विज्ञापन

 

अदालत ने सभी पक्षों की मौजूदगी में मोबाइल चार्ज करने की अनुमति दी। दोपहर 3:15 बजे से शाम 4:30 बजे तक तकनीकी कर्मचारी की निगरानी में मोबाइल चार्ज किया गया। करीब 1 घंटे 15 मिनट की चार्जिंग के बाद भी बैटरी महज 13 प्रतिशत तक पहुंच सकी। इसके बाद मोबाइल को बंद कर दोबारा सीलबंद कर दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

सीलबंद लिफाफे पर विजय बघेल, उनके अधिवक्ता और भूपेश बघेल के अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर किए, ताकि साक्ष्य की सुरक्षा और उसकी प्रामाणिकता बनी रहे।

 

5 नवंबर को जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान विजय बघेल ने चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों और उससे जुड़े तथ्यों पर अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने विजय बघेल से सवाल-जवाब किए।

 

करीब एक घंटे तक चले प्रतिपरीक्षण के बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने इसे अगली सुनवाई में जारी रखने का निर्देश दिया है। अब 17 नवंबर को होने वाली सुनवाई में विजय बघेल का प्रतिपरीक्षण आगे बढ़ेगा।

 

दरअसल, दुर्ग सांसद विजय बघेल ने वर्ष 2024 में पाटन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी।

 

याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान से पहले प्रचार बंद होने की निर्धारित अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने समर्थकों के साथ पाटन विधानसभा क्षेत्र में रैली और रोड शो किया था। इस दौरान चुनावी नारे लगाने और मतदाताओं से वोट मांगने का भी आरोप लगाया गया है।

 

विजय बघेल ने इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन बताते हुए भूपेश बघेल का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है। कथित गतिविधियों से जुड़ा एक वीडियो भी अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया है।

 

फिलहाल इस चुनाव याचिका में आरोपों और पेश किए गए साक्ष्यों की न्यायिक जांच जारी है। अदालत ने अभी तक मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अगली सुनवाई में विजय बघेल का प्रतिपरीक्षण जारी रहेगा। ऐसे में 17 नवंबर की तारीख इस चुनावी विवाद के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed