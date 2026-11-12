Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Major action taken by the administration against striking Patwaris, 229 break in service, 102 salary withheld

बिलासपुर: हड़ताली पटवारियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 229 का ब्रेक इन सर्विस, 102 का वेतन रोका

Thu, 12 Nov 2026 08:24 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 12 Nov 2026 08:24 PM IST
सार

13 अक्टूबर से जारी पटवारियों की हड़ताल पर अब जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। 229 पटवारियों की सर्विस ब्रेक, 8 निलंबित और 102 का वेतन रोक दिया गया। आखिर प्रशासन ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

विज्ञापन
Major action taken by the administration against striking Patwaris, 229 break in service, 102 salary withheld
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिलासपुर जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने हड़ताल पर चल रहे 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को 'ब्रेक इन सर्विस' किया है। इसके साथ ही, प्रशासन ने 102 पटवारियों का वेतन भी रोक दिया है।
विज्ञापन


प्रशासन ने सभी 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन ने आठ पटवारियों को निलंबित भी किया है। एक पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर आधारित है। कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा से यह जानकारी मिली है। जिले के पटवारी 13 अक्तूबर 2026 से प्रांतीय आह्वान पर हड़ताल पर हैं। जिले में पटवारियों के कुल 248 पद स्वीकृत हैं। सभी पद भरे हुए हैं और कोई प्रशिक्षु पटवारी नहीं है। 12 नवंबर की स्थिति में 229 पटवारी हड़ताल पर थे। केवल चार पटवारी ही कार्यरत पाए गए।
विज्ञापन


कार्रवाई का विवरण
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में की गई कार्रवाई का विवरण भेजा है। यह विवरण आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को भेजा गया है। इसमें हड़ताल की अद्यतन स्थिति शामिल है। कारण बताओ नोटिस, निलंबन और विभागीय जांच की जानकारी भी दी गई है। 'ब्रेक इन सर्विस' तथा वेतन रोकने संबंधी विवरण भी इसमें शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन


राजस्व सेवाओं पर प्रभाव
पटवारियों की लंबी हड़ताल से राजस्व सेवाओं पर असर पड़ रहा है। किसानों और आम नागरिकों के लिए इन सेवाओं की निरंतरता महत्वपूर्ण है। धान खरीदी शुरू होने के मद्देनजर यह विशेष रूप से आवश्यक है। भूमि अभिलेख संबंधी कार्यों का समय पर निराकरण जरूरी है। इससे किसानों को अपने जरूरी कामों में परेशानी नहीं होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed