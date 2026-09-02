CG: बीजापुर में दो चोरी का खुलासा, 9 मोबाइल और बाइक समेत 5 लाख का माल बरामद; लाखों का मशरूका मिला

बीजापुर पुलिस और साइबर सेल की टीम ने मोबाइल दुकान और मोटर गैरेज में हुई चोरी के दो मामलों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के 9 मोबाइल फोन और बजाज पल्सर मोटरसाइकिल समेत करीब 5 लाख रुपये का मशरूका बरामद किया है।

पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविन्द्र मीणा एवं अमन कुमार के मार्गदर्शन, एसडीओपी अभिषेक केसरी के पर्यवेक्षण और थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की।

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पहले मामले में राउतपारा निवासी रोशन गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 और 27 अगस्त की दरम्यानी रात उनकी मोबाइल जोन दुकान से अज्ञात व्यक्ति 9 मोबाइल फोन चोरी कर ले गया। शिकायत के आधार पर थाना बीजापुर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

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वहीं दूसरे मामले में बिलासपुर निवासी एवं आवापल्ली निवासी महेन्द्र कुमार निर्मलकर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी बजाज पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG10BV5485 बीजापुर स्थित काल भैरव आकांक्षा ऑटोमोबाइल गैरेज में खड़ी की थी। वहां से 5 नवंबर 2025 को मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। इस मामले में अपराध क्रमांक 78/2026 के तहत धारा 303(2) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक संदिग्ध की पहचान की। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने दोनों चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की।

पुलिस ने आरोपी लखन समतुल (23), निवासी ग्राम कोटेर डोंगरीपारा, थाना बीजापुर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी के 9 मोबाइल फोन और बजाज पल्सर मोटरसाइकिल समेत करीब 5 लाख रुपये का मशरूका बरामद किया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।