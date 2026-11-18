विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने अपने अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाई। रैली मिनी स्टेडियम से शुरू होकर नया बस स्टैंड होते हुए कलेक्टर परिसर पहुंची। वहां जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को जनसंख्या के अनुपात में 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग की गई। साथ ही, आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग उठाई गई। आगामी राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम निर्धारित कर जातिगत जनगणना कराने की मांग की गई। पांचवीं अनुसूची और पेशा कानून के तहत उचित सांविधानिक एवं प्रशासनिक संरक्षण देने की बात कही गई। आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की गई।समाज के जिला अध्यक्ष दिनेश पुजारी ने कहा कि यह आंदोलन किसी के विरोध में नहीं है। यह अपने हक और सांविधानिक अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने आबादी के अनुपात में आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने पर जोर दिया। विधायक विक्रम मंडावी ने मांगों को सामाजिक न्याय से जुड़ा बताया। उन्होंने शासन से इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़ा वर्ग को उचित अवसर देने की बात कही। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष दिनेश पुजारी और कार्यकारी अध्यक्ष के. संतोष कुमार उपस्थित रहे। उनके साथ बड़ी संख्या में सामाजिक पदाधिकारी एवं सदस्य भी मौजूद थे। प्रदर्शन ने पिछड़ा वर्ग समाज की शक्ति और एकजुटता का प्रदर्शन किया।