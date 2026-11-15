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बीजापुर के महादेव तालाब में छठ पर्व की धूम: आस्था और भक्ति के रंग में रंगा पूरा घाट

Sun, 15 Nov 2026 06:16 PM IST
बीजापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर Published by: बीजापुर ब्यूरो Updated Sun, 15 Nov 2026 06:16 PM IST
सार

बीजापुर के महादेव तालाब में छठ महापर्व की शुरुआत के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। फल, फूल, नारियल और पारंपरिक प्रसाद के साथ घाट पर पूजा-अर्चना की तैयारियां शुरू हुईं।

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Bijapur’s Mahadev Talab, imbued with the spirit of faith and devotion, sees a large gathering of devotees as t
घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओ की भीड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बीजापुर जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बीजापुर नगर में शुरू हो गया है। इसके शुभारंभ के साथ ही महादेव तालाब पूरी तरह भक्तिमय माहौल में रंग गया। पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और उल्लास देखने को मिला।
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तालाब के घाट पर छठ व्रतियों और उनके परिजनों ने तैयारियां शुरू कीं। उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूजा-अर्चना की व्यवस्था की। श्रद्धालुओं द्वारा घाट पर पूजा सामग्री एकत्र की गई। इसमें फल, फूल, नारियल, गन्ना और विभिन्न पारंपरिक प्रसाद शामिल थे। छठ पर्व की पारंपरिक छटा से पूरा वातावरण धार्मिक आस्था से भर गया। यह महापर्व भारतीय संस्कृति, परंपरा, प्रकृति और सूर्य उपासना का प्रतीक है। व्रती महिलाएं और पुरुष परिवार की सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखते हैं। वे संतान की खुशहाली और लोककल्याण की कामना भी करते हैं।
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पर्व की तैयारियां और भक्तिमय माहौल
महादेव तालाब के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। छठ व्रतियों और उनके परिजनों ने पूजा-अर्चना की तैयारियां कीं। उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया। घाट पर पूजा सामग्री, जैसे फल, फूल, नारियल और गन्ना, सजाया गया था। विभिन्न पारंपरिक प्रसादों से भी पूजन की व्यवस्था की गई।
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छठ पर्व का महत्व और कामनाएं
छठ पर्व भारतीय संस्कृति, परंपरा, प्रकृति और सूर्य उपासना का प्रतीक है। इस महापर्व में व्रती कठिन व्रत रखते हैं। वे अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। बीजापुर के महादेव तालाब में इस आयोजन ने नगर में धार्मिक सौहार्द दिखाया। इसने सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत की।

घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओ की भीड़

घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओ की भीड़

 

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