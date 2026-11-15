बीजापुर के महादेव तालाब में छठ पर्व की धूम: आस्था और भक्ति के रंग में रंगा पूरा घाट

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तालाब के घाट पर छठ व्रतियों और उनके परिजनों ने तैयारियां शुरू कीं। उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूजा-अर्चना की व्यवस्था की। श्रद्धालुओं द्वारा घाट पर पूजा सामग्री एकत्र की गई। इसमें फल, फूल, नारियल, गन्ना और विभिन्न पारंपरिक प्रसाद शामिल थे। छठ पर्व की पारंपरिक छटा से पूरा वातावरण धार्मिक आस्था से भर गया। यह महापर्व भारतीय संस्कृति, परंपरा, प्रकृति और सूर्य उपासना का प्रतीक है। व्रती महिलाएं और पुरुष परिवार की सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखते हैं। वे संतान की खुशहाली और लोककल्याण की कामना भी करते हैं।महादेव तालाब के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। छठ व्रतियों और उनके परिजनों ने पूजा-अर्चना की तैयारियां कीं। उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया। घाट पर पूजा सामग्री, जैसे फल, फूल, नारियल और गन्ना, सजाया गया था। विभिन्न पारंपरिक प्रसादों से भी पूजन की व्यवस्था की गई।छठ पर्व भारतीय संस्कृति, परंपरा, प्रकृति और सूर्य उपासना का प्रतीक है। इस महापर्व में व्रती कठिन व्रत रखते हैं। वे अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। बीजापुर के महादेव तालाब में इस आयोजन ने नगर में धार्मिक सौहार्द दिखाया। इसने सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत की।