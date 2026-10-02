बीजापुर: नेमेड में 46 युवाओं और महिलाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, विधायक विक्रम मंडावी ने किया स्वागत
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर Published by: बीजापुर ब्यूरो Updated Fri, 02 Oct 2026 08:07 PM IST
सार
बीजापुर के नेमेड क्षेत्र में 46 युवाओं और महिलाओं ने विधायक विक्रम मंडावी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत कर संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेमेड क्षेत्र में 46 युवाओं और महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नए सदस्यों ने विधायक विक्रम मंडावी के समक्ष पार्टी में प्रवेश किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने उनका फूलमाला और कांग्रेस का गमछा पहनाकर स्वागत किया।
46 युवाओं और महिलाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता
जानकारी के अनुसार, नेमेड क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 46 युवाओं और महिलाओं ने कांग्रेस की रीति-नीति एवं विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ने की बात कही। कांग्रेस में शामिल हुए नए सदस्यों ने संगठन को मजबूत करने और क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प जताया।
विधायक विक्रम मंडावी ने किया स्वागत
कार्यक्रम में विधायक विक्रम मंडावी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि युवाओं और महिलाओं की संगठन में भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने नए सदस्यों से क्षेत्र की जनता के बीच सक्रिय रहकर पार्टी की नीतियों और विचारों को पहुंचाने का आह्वान किया।
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विधायक विक्रम मंडावी ने सभी नए सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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46 युवाओं और महिलाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता
जानकारी के अनुसार, नेमेड क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 46 युवाओं और महिलाओं ने कांग्रेस की रीति-नीति एवं विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ने की बात कही। कांग्रेस में शामिल हुए नए सदस्यों ने संगठन को मजबूत करने और क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प जताया।
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विधायक विक्रम मंडावी ने किया स्वागत
कार्यक्रम में विधायक विक्रम मंडावी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि युवाओं और महिलाओं की संगठन में भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने नए सदस्यों से क्षेत्र की जनता के बीच सक्रिय रहकर पार्टी की नीतियों और विचारों को पहुंचाने का आह्वान किया।
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विधायक विक्रम मंडावी ने सभी नए सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।