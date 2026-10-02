फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bijapur News ›   Congress gains new strength in the Nemed region; 46 youths and women join the party.

बीजापुर: नेमेड में 46 युवाओं और महिलाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, विधायक विक्रम मंडावी ने किया स्वागत

Fri, 02 Oct 2026 08:07 PM IST
बीजापुर ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर Published by: बीजापुर ब्यूरो Updated Fri, 02 Oct 2026 08:07 PM IST
सार

बीजापुर के नेमेड क्षेत्र में 46 युवाओं और महिलाओं ने विधायक विक्रम मंडावी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत कर संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

विज्ञापन
Congress gains new strength in the Nemed region; 46 youths and women join the party.
कांग्रेस में शामिल होते युवा व महिला कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेमेड क्षेत्र में 46 युवाओं और महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नए सदस्यों ने विधायक विक्रम मंडावी के समक्ष पार्टी में प्रवेश किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने उनका फूलमाला और कांग्रेस का गमछा पहनाकर स्वागत किया।
विज्ञापन


46 युवाओं और महिलाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता
जानकारी के अनुसार, नेमेड क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 46 युवाओं और महिलाओं ने कांग्रेस की रीति-नीति एवं विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ने की बात कही। कांग्रेस में शामिल हुए नए सदस्यों ने संगठन को मजबूत करने और क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प जताया।
विज्ञापन


विधायक विक्रम मंडावी ने किया स्वागत
कार्यक्रम में विधायक विक्रम मंडावी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि युवाओं और महिलाओं की संगठन में भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने नए सदस्यों से क्षेत्र की जनता के बीच सक्रिय रहकर पार्टी की नीतियों और विचारों को पहुंचाने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


विधायक विक्रम मंडावी ने सभी नए सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed