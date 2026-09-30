राहुल गांधी पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट से बवाल: कांग्रेस पहुंची थाने, तीन दिन में कार्रवाई नहीं तो आंदोलन

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कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से सोशल मीडिया पर की गई कथित पोस्ट की जांच कराने और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि पोस्ट की भाषा आपत्तिजनक है और इससे राजनीतिक एवं सामाजिक माहौल प्रभावित हो सकता है।जिला कांग्रेस कमेटी ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि आवेदन मिलने के तीन दिनों के भीतर मामले में कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन की ओर से आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के मामलों में तथ्यों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।पुलिस ने शिकायत आवेदन प्राप्त कर लिया है और मामले की जांच किए जाने की जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार, जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पोस्ट की प्रकृति क्या थी और मामले में आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जानी है। फिलहाल मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है।