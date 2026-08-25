फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bijapur News ›   Allegations of irregularities in the DMF recruitment process; MLA writes to the Collector

बीजापुर में डीएमएफ भर्ती में गड़बड़ी का आरोप: स्थानीय युवाओं की अनदेखी का आरोप, विधायक ने कलेक्टर को लिखा पत्र

Tue, 25 Aug 2026 04:19 PM IST
बीजापुर ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर Published by: बीजापुर ब्यूरो Updated Tue, 25 Aug 2026 04:19 PM IST
सार

भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितता और स्थानीय अभ्यर्थियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विधायक विक्रम मंडावी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।
 

विज्ञापन
Allegations of irregularities in the DMF recruitment process; MLA writes to the Collector
विधायक विक्रम मंडावी की फ़ोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बीजापुर जिला खनिज न्यास निधि से स्वास्थ्य विभाग में की जा रही भर्ती को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितता और स्थानीय अभ्यर्थियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विधायक विक्रम मंडावी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।
विज्ञापन


विधायक ने पत्र में हॉस्पिटल कंसल्टेंट और पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दोनों पदों के लिए अलग-अलग आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन कौशल परीक्षा और साक्षात्कार में मिले अंकों को जोड़कर एक ही प्रक्रिया के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की गई। विधायक ने इस व्यवस्था को लेकर भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं।
विज्ञापन


उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती विज्ञापन में न्यूनतम अंक को लेकर कोई स्पष्ट शर्त निर्धारित नहीं की गई थी। इसके बावजूद स्थानीय अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक के आधार पर परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया गया। विधायक का कहना है कि इस व्यवस्था से जिले के योग्य और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के हित प्रभावित हुए हैं। विधायक ने अपने पत्र में भर्ती विज्ञापन में स्थानीय एवं योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने संबंधी प्रावधानों का भी उल्लेख किया है। उनका आरोप है कि इन निर्देशों का भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित रूप से पालन नहीं किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले को गंभीर बताते हुए विधायक विक्रम मंडावी ने कलेक्टर से पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच, वर्तमान प्रक्रिया को निरस्त करने और नए सिरे से पारदर्शी कौशल परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने स्थानीय बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्राथमिकता देने की बात कही है। अब सभी की नजर जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। प्रशासन इस शिकायत पर क्या निर्णय लेता है और भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई जांच होती है या नहीं, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed