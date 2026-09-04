सीजी: मनेन्द्रगढ़ में नाले में मिला युवक का शव, पहचान होते ही मचा हड़कंप; मौत की वजह तलाश रही पुलिस

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स्थानीय लोगों ने नाले में शव पड़े होने की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया।शव बाहर निकालने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने मृतक की पहचान करने का प्रयास किया। कुछ देर की पूछताछ और जानकारी जुटाने के बाद मृतक की पहचान राकेश यादव के रूप में हुई। युवक की पहचान होने की जानकारी परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिवार में मातम पसर गया। फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक की मौत दुर्घटनावश नाले में गिरने से हुई, उसने आत्महत्या की या फिर मामला हत्या से जुड़ा है। घटनास्थल के आसपास की परिस्थितियों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि राकेश यादव को आखिरी बार कब और कहां देखा गया था। घटनास्थल के आसपास उपलब्ध साक्ष्यों और अन्य तथ्यों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही युवक की मौत की वास्तविक वजह सामने आएगी।