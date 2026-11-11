सीजी: बलरामपुर में जनजातीय लोकनृत्य महोत्सव की धूम, राजपुर के ओकरा दल ने मारी बाजी, जीते 50 हजार रुपये

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इस भव्य कार्यक्रम में मांदर और ढोल-नगाड़ों की थाप पर कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में बलरामपुर, रामचंद्रपुर, वाड्रफनगर, राजपुर, शंकरगढ़ और कुसमी विकासखंडों के नर्तक दलों ने हिस्सा लिया। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी समृद्ध लोकसंस्कृति की छटा बिखेरी। विधायक पैकरा ने कहा कि करम परब जनजातीय संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं की अमूल्य धरोहर है। यह पर्व प्रकृति के प्रति आस्था, पर्यावरण संरक्षण और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि छत्तीसगढ़ की वास्तविक पहचान यहां के लोकपर्वों और जनजातीय कलाओं में निहित है।प्रतियोगिता में राजपुर विकासखंड के ग्राम ओकरा की आशामनी कुजूर के दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें 50 हजार रुपये की नकद राशि से पुरस्कृत किया गया। कुसमी विकासखंड के ग्राम धनजी की विनीता कुजूर का दल 25 हजार रुपये के साथ द्वितीय स्थान पर रहा। कुसमी के ही ग्राम करचा के अखिलेश कुजूर का दल 15 हजार रुपये के साथ तृतीय स्थान पर रहा। ये सभी विजेता दल अब राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हीरामुनी निकुंज उपस्थित रहीं। जनपद पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा चेरवा और जिला पंचायत सदस्य गीता पैकरा भी मौजूद थीं। नगर पालिका उपाध्यक्ष दिलीप सोनी, कृष्णा गुप्ता, भानु प्रकाश दीक्षित और विजय सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी और आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त समीक्षा जायसवाल भी उपस्थित रहे। समाज के प्रमुख पदाधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे।