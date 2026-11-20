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विश्वविद्यालय में कुलपति और कुलसचिव के बीच लंबे समय से मतभेद की स्थिति बनी हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय के कुलपति ने कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी की योग्यता को लेकर सवाल उठाए थे। इस संबंध में उन्होंने राजभवन को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति से अवगत कराया था। कुलसचिव की योग्यता को लेकर कुलपति द्वारा राजभवन को पत्र लिखे जाने के बाद यह मामला और गंभीर हो गया था। इसके बाद राजभवन के आदेश पर कुलसचिव को पद से हटाने की कार्रवाई की गई।डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी जनकपुर स्थित शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे। राज्य सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में कुलसचिव की जिम्मेदारी सौंपकर भेजा था। अब उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। कुलसचिव पद से डॉ. त्रिपाठी को हटाए जाने के बाद विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव प्रवीण कुमार अग्रवाल को कुलसचिव का प्रभार दिया गया है। इस बदलाव के बाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी फिलहाल उनके पास रहेगी।