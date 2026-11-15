नितिन नवीन का 'दिमागी नक्सलियों' पर बड़ा बयान: बोले- सरकार अपने काम और योजनाओं से सिखाएगी सबक

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वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ शहर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को आभासी रूप से संबोधित कर रहे थे। खराब मौसम के कारण उनका विमान उतर नहीं सका, जिससे उनका दौरा रद हो गया। नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प लिया था। केंद्र और राज्य सरकार ने इसे पूरा करने के लिए काम किया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए बधाई दी।नवीन ने माओवादियों के खिलाफ जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बस्तर के वे हिस्से, जहां पहले बंदूक चलाने का प्रशिक्षण होता था, अब खेल के मैदान बन गए हैं। वहां बच्चों को खेल और पढ़ाई के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों का सफाया हो गया है, पर कुछ "दिमागी नक्सल" अभी भी सक्रिय हैं।नवीन ने तीन तरह के लोगों से सावधान रहने को कहा। पहले वे जो शहरों में वातानुकूलित कमरों में नीति बनाते हैं और बच्चों को क्रांति के लिए उकसाते हैं। दूसरे वे जो संविधान की दुहाई देकर लोगों को लोकतंत्र के खिलाफ भड़काते हैं। तीसरे वे जो संगठनों के जरिये "दिमागी नक्सलियों" को बढ़ावा देते हैं। सरकार अपने काम और कल्याण योजनाओं से इन्हें सबक सिखाएगी।नवीन ने विपक्षी कांग्रेस पर आदिवासी समुदाय को दशकों तक हाशिये पर रखने का आरोप लगाया। आदिवासी मामलों का मंत्रालय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बना था। नवीन ने कहा कि भाजपा आदिवासी समुदाय के लिए काम करती है और उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारियां भी देती है। केंद्र और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकारें आदिवासी लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री साय धरमजयगढ़ में हुए कार्यक्रम में मौजूद थे।