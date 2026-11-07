Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   After father and son, mother also died in hospital Balodabazar

बलौदाबाजार दर्दनाक हादसा: करंट लगने से पिता-पुत्र के बाद मां की भी मौत, एक ही परिवार के तीन लोगों की गई जान

Sat, 07 Nov 2026 05:06 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलौदाबाजार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलौदाबाजार Published by: अमन कोशले Updated Sat, 07 Nov 2026 05:06 PM IST
सार

बलौदाबाजार में दिवाली की तैयारियों के दौरान घर में करंट फैलने से पिता-पुत्र की मौत हो गई। दोनों को बचाने के प्रयास में झुलसी मां ने भी शनिवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे से इलाके में शोक की लहर।

विज्ञापन
After father and son, mother also died in hospital Balodabazar
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बलौदाबाजार जिले से बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां दिवाली की खुशियां एक ही परिवार के लिए जिंदगीभर का दर्द बन गईं। शुक्रवार को घर में करंट की चपेट में आने से पिता और पुत्र की मौत हो गई थी। वहीं, दोनों को बचाने के प्रयास में गंभीर रूप से झुलसी महिला ने भी शनिवार को अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से एक ही परिवार के तीन लोगों की जान जा चुकी है, जिससे पूरे इलाके में गहरा शोक फैल गया है।
विज्ञापन


तैयारियों के बीच फैला करंट
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को परिवार में दिवाली के त्योहार की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं। इसी दौरान अचानक मकान के भीतर करंट फैल गया। हादसा इतना गंभीर और अचानक हुआ कि पिता और पुत्र इसकी चपेट में पूरी तरह से आ गए। घर में मौजूद महिला ने दोनों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में वह खुद भी गंभीर रूप से झुलस गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और स्वजनों की मदद से तीनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद पिता और पुत्र को नहीं बचाया जा सका और उन्होंने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया।
विज्ञापन


अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम
पिता और पुत्र की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य और रिश्तेदार महिला के इलाज को लेकर उम्मीद लगाए बैठे थे। गंभीर स्थिति में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही थी। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी महिला की जान नहीं बचाई जा सकी और शनिवार को उसने भी उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। एक ही झटके में परिवार के तीन सदस्यों के चले जाने की खबर से परिजन पूरी तरह से टूट चुके हैं। दिवाली का पर्व इस परिवार के लिए कभी न भूलने वाला गम दे गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed