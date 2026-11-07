बिलासपुर: अहूजा टीवी शोरूम में लगी भीषण आग, घने धुएं से इलाके में मची अफरा-तफरी

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बिलासपुर जिले में शनिवार दोपहर करबला रोड स्थित अहूजा टीवी की दुकान में अचानक आग लग गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। दुकान के भीतर से घना धुआं उठने लगा, जिसने आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया।आग लगने की खबर तेजी से फैली और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दुकान के अंदर धुआं इतनी अधिक मात्रा में भर गया था कि उसे बाहर निकालना मुश्किल हो गया। धुएं को बाहर निकालने के लिए दुकान के सामने लगे कांच को पत्थरों से तोड़ना पड़ा। इसके बाद आग पर काबू पाने और दुकान के अंदर की स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए। हालांकि, आग लगने का वास्तविक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।फिलहाल, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के कारणों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के दौरान दुकान में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजामों पर सवाल उठे हैं। दुकान में फायर सेफ्टी सिस्टम की उपलब्धता को लेकर भी कई प्रश्न खड़े हुए हैं।बिलासपुर के करबला रोड पर स्थित अहूजा टीवी में यह घटना शनिवार को हुई। दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास दुकान में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते दुकान के अंदर से घना धुआं बाहर निकलने लगा। इस धुएं ने आसपास के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लोगों में चिंता फैल गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।दुकान के अंदर धुएं की अत्यधिक मात्रा के कारण उसे बाहर निकालना आवश्यक हो गया था। इसके लिए दुकान के सामने लगे कांच को पत्थरों की मदद से तोड़ना पड़ा। इस घटना ने दुकान में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजामों की कमी को उजागर किया है। फायर सेफ्टी सिस्टम की उपलब्धता को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अधिकारियों द्वारा आग के वास्तविक कारण की पुष्टि का इंतजार है।