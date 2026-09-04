छत्तीसगढ़: जंगल से गांव में घुसा 7 हाथियों का दल, खेतों में मचाई तबाही; किसानों की खड़ी फसल बर्बाद

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हाथियों ने गांव के चार किसानों जलील अंसारी, सद्दाम अंसारी, अली मोहम्मद और नसरुल्ला अंसारी के खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के आने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने वन विभाग को खबर दी। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हाथियों को गांव से भगाने के लिए पटाखे छोड़े। हालांकि, शुरुआत में पटाखों का हाथियों पर कोई खास असर नहीं हुआ। फसल खाने के बाद हाथी स्वयं ही जंगल की तरफ चले गए। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है, जिसके बाद क्षति का विस्तृत ब्योरा सामने आ सकेगा।धमनी वन परिक्षेत्र के बिशनपुर और दोलंगी सर्किल तक हाथियों का यह दल पहुंचा था। रेंजर केशव राज खटके ने बताया कि इलाके में कुल सात हाथियों का दल विचरण कर रहा था। इनमें से छह हाथी आगे बढ़कर जंगल की ओर चले गए हैं, जबकि एक हाथी अब भी इसी इलाके में मौजूद है। वन विभाग की टीम उस अकेले हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि वे जंगल की ओर न जाएं। अधिकारियों ने हाथी दिखाई देने पर उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। लगातार हाथियों की आवाजाही के कारण ग्रामीण भी पूरी तरह सतर्क हैं और जंगल की तरफ जाने से बच रहे हैं।