छह महीने के बिल्ले ने निगला 10 सेंटीमीटर लंबा पेन: डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी से निकाला, ऐसे बची 'तामा' की जान

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बिल्ले के मालिक अभनपुर निवासी मयंक त्रिपाठी ने बताया कि यह लावारिस बिल्ला उन्हें सड़क किनारे मिला था। अपनी मां को खो चुके इस बिल्ले को वे अपने घर ले आए थे और इसका नाम 'तामा' रखा था। जापानी भाषा में तामा शब्द का अर्थ मोती भी होता है। मयंक के अनुसार, तामा उनके सामने ही खेल रहा था। इसी दौरान उसने अचानक आधा पेन अपने मुंह के अंदर डाल दिया। जब मयंक ने उसे निकालने का प्रयास किया, तो बिल्ले ने डर के कारण प्रतिक्रिया में पूरा पेन ही निगल लिया। इसके बाद वे इलाज कराने के लिए जगह-जगह भटकते रहे और अंततः अवंती विहार के चिकित्सालय पहुंचे।चिकित्सक डॉ. पद्म जैन ने बताया कि मात्र दो किलोग्राम वजन की बिल्ली द्वारा पूरा 10 सेंटीमीटर लंबा पेन निगल लेना चिकित्सकों के लिए भी अविश्वसनीय था। शुरुआत में जब एक्सरे किया गया, तो खाने की नली में केवल मैटेलिक ऑब्जेक्ट यानी धातु दिखाई दे रहा था। पहली नजर में लगा कि शायद यह पेन का केवल सामने वाला हिस्सा यानी ढक्कन है। इसलिए चिकित्सकों ने इसे एंडोस्कोपी के माध्यम से निकालने का निर्णय लिया। हालांकि, बिल्ली की उम्र और वजन को देखते हुए शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) की पूरी तैयारी को बैकअप के रूप में रखा गया था। यदि एंडोस्कोपी सफल नहीं होती तो ऑपरेशन किया जाता। इसके बाद एंडोस्कोप से ग्रिप बनाकर पेन को बाहर निकाला गया।तीन दिन बाद जाकर बिल्ले को समस्या से राहत मिल सकी। इस दौरान उसके शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं (डब्ल्यूबीसी) का स्तर बेहद कम हो चुका है। इसे सामान्य बनाए रखने के लिए उसे अस्पताल में नियमित इंजेक्शन दिया जा रहा है। एक विशेष बात यह भी रही कि जैन पर्व पर अस्पताल प्रबंधन ने इलाज की फीस की पूरी राशि खुद न रखकर कैंसर पीड़ितों के लिए काम करने वाली संस्था को दान कर दी। यह राशि मयंक ने सीधे उस संस्था को प्रदान की।