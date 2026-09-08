फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   10 hospitals in Chhattisgarh get Eat Right tag, patients and their families will get clean and nutritious food

सीजी: छत्तीसगढ़ के 10 अस्पतालों को मिला 'ईट राइट' टैग, मरीजों और परिजनों को मिलेगा स्वच्छ और पौष्टिक भोजन

Tue, 08 Sep 2026 05:42 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, जशपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जशपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 08 Sep 2026 05:42 PM IST
सार

विभाग ने प्रदेश के 10 अस्पतालों को 'ईट राइट' टैग प्रदान किया है, जबकि खैरागढ़ के तीन खाद्य प्रतिष्ठानों को हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेशन दिया है।

विज्ञापन
10 hospitals in Chhattisgarh get Eat Right tag, patients and their families will get clean and nutritious food
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छत्तीसगढ़ में ईट राइट इंडिया अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आम नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। विभाग ने प्रदेश के 10 अस्पतालों को 'ईट राइट' टैग प्रदान किया है, जबकि खैरागढ़ के तीन खाद्य प्रतिष्ठानों को हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेशन दिया है। इस पहल का मुख्य मकसद अस्पताल परिसरों में मरीजों, उनके परिजनों और कर्मचारियों को स्वच्छ वगुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है।
विज्ञापन


प्रदेश में तीन महीनों के दौरान ईट राइट कैंपस और हाइजीन रेटिंग के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। ईट राइट कैंपस प्रमाणन के तहत जिला अस्पताल कांकेर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर, मुंगेली, राजनांदगांव और बीजापुर को 'ईट राइट' टैग मिला है। इसके अलावा, दुर्ग के एसएसआईएमएस अस्पताल को भी यह प्रमाणन प्राप्त हुआ है। खैरागढ़ के तीन प्रतिष्ठानों को हाइजीन रेटिंग मिलने से तय मानकों का पालन सुनिश्चित होगा। साथ ही, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में ईट राइट क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ईट राइट क्लीन फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट और ईट राइट स्कूल की प्रमाणन प्रक्रिया चल रही है।
विज्ञापन


खाद्य सुरक्षा मानकों और बेहतर खाद्य प्रबंधन को लेकर विभिन्न जिलों में फोस्टैक प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं। बलरामपुर, कोरबा, महासमुंद, कोरिया, धमतरी, सरगुजा, मनेंद्रगढ़ और रायपुर सहित अन्य जिलों में खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। बाकी जिलों में भी यह प्रक्रिया जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। विभिन्न स्थानों से लिए गए नमूनों की जांच के बाद अब तक करीब 1500 किलोग्राम एनालॉग पनीर नष्ट कराया गया है। लैब जांच में खाद्य सामग्री अमानक या असुरक्षित पाए जाने पर कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed