अक्तूबर में आम आदमी की थाली पर महंगाई की मार: शाकाहारी भोजन 12% महंगा; प्याज-टमाटर ने बिगाड़ा बजट

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क्रिसिल की मासिक रोटी राइस रेट रिपोर्ट ने यह जानकारी दी है। पिछले साल अक्तूबर में शाकाहारी थाली की लागत 27.8 रुपये थी, जो अब 31.2 रुपये हो गई। मांसाहारी थाली की लागत 54.4 रुपये से बढ़कर 59.2 रुपये पहुंच गई है। मासिक आधार पर अक्तूबर में शाकाहारी थाली की लागत एक प्रतिशत बढ़ी। जबकि मांसाहारी थाली की लागत एक प्रतिशत घट गई। प्याज की कीमतें सालाना आधार पर दोगुना से अधिक बढ़कर 53 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं।दक्षिणी व पश्चिमी राज्यों से खरीफ टमाटर की आवक में देरी हुई। त्योहारी मांग के कारण टमाटर की कीमतों में सालाना आधार पर छह प्रतिशत की वृद्धि हुई। चावल की कीमतें भी सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़ीं। कटाई में देरी से अक्तूबर में चावल की आवक 40 प्रतिशत घट गई। अच्छी गुणवत्ता वाली किस्मों की संभावित कमी की अटकलों ने भी कीमतों को बढ़ाया।