सर्राफा बाजार: सोना 2500 रुपये और चांदी 3500 रुपये गिरी; दिवाली के बाद मांग कमजोर, जानिए क्या बदला

राष्ट्रीय राजधानी में सोने के दाम लगातार चौथे सत्र में गिरे। शुक्रवार को सोना 2,500 रुपये टूटकर 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। दिवाली के बाद मांग में कमी और कमजोर वैश्विक रुझानों ने कीमती धातु पर दबाव डाला।

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वैश्विक बाजार में क्या रहा सोने का हाल?

अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्ध सोना 2,500 रुपये की गिरावट के साथ 1,40,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसमें सभी कर शामिल हैं। यह गुरुवार के 1,43,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के बंद भाव से कम है। चांदी में भी गिरावट फिर शुरू हुई। पिछले सत्र में चांदी अपरिवर्तित रही थी।सफेद धातु 3,500 रुपये गिरकर 1,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। इसमें भी सभी कर शामिल हैं। इसका पिछला बंद भाव 1,87,500 रुपये प्रति किलोग्राम था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज़ के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि घरेलू सोने के दाम दबाव में रहे। यह कमजोर वैश्विक संकेतों और दिवाली के बाद खुदरा मांग में कमी के कारण हुआ। Giottus.com के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम सुब्बुराज के अनुसार, चांदी भी तेज गिरावट का सामना कर रही है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि और डॉलर के मजबूत होने से कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ रहा है।

वैश्विक बाजारों में हाजिर सोने में 27.21 डॉलर या 1 फीसदी का सुधार देखा गया। यह 3,904.87 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। पिछले सत्र में सोना 3 फीसदी गिरकर 3,877.52 डॉलर पर बंद हुआ था। यह 4,000 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया था। हालांकि, चांदी 50.04 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही। सौमिल गांधी ने बताया कि गुरुवार को 52 सप्ताह के नए निचले स्तर पर पहुंचने के बाद सोना 3,900 डॉलर प्रति औंस के आसपास रहा।

कीमती धातुओं पर दबाव के अन्य कारण क्या हैं?

विक्रम सुब्बुराज ने बताया कि धातु में तेज गिरावट जोखिम लेने की क्षमता और औद्योगिक मांग की उम्मीदों में बदलाव के प्रति इसकी अधिक संवेदनशीलता को उजागर करती है। बिकवाली तब तेज हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों ने तत्काल राजनयिक सफलता की उम्मीदों को कम कर दिया। ट्रंप ने कहा था कि वाशिंगटन को तेहरान के साथ शांति समझौते की आवश्यकता नहीं है। निवेशक मुद्रास्फीति के रुझानों और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण पर संकेतों के लिए अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) और कोर पीपीआई आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं।

आगे क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट- कमोडिटी और करेंसी जतीन त्रिवेदी ने कहा कि डॉलर की गतिविधियों के बीच अस्थिरता अधिक रहने की संभावना है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को भी समर्थन दिया है। इससे मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। साथ ही, अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा सख्त मौद्रिक स्थितियों की उम्मीदें भी मजबूत हो रही हैं।