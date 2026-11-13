माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से दुनियाभर में हाहाकार: इंडिगो की उड़ानें सुरक्षित, लेकिन ईमेल सेवा ठप; जानिए असर

वैश्विक तकनीकी बुनियादी ढांचे की निर्भरता ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कारोबार और एविएशन सेक्टर की धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्लाउड दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट की प्रमुख सेवाओं में आई वैश्विक तकनीकी गड़बड़ी के कारण 70 से अधिक देशों में कामकाज चरमरा गया। इस बड़े डिजिटल संकट के बीच भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अपने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक तकनीकी संकट के बावजूद उसका मुख्य उड़ान संचालन पूरी तरह सामान्य है, हालांकि उसकी ईमेल सपोर्ट सेवाएं इस आउटेज से प्रभावित हुई हैं।

इंडिगो की उड़ानों और यात्रियों पर इसका क्या असर पड़ा है?

इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक आधिकारिक यात्रा परामर्श (Service Advisory) जारी करते हुए स्थिति साफ की है:

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उड़ान संचालन सामान्य: कंपनी ने कहा कि उसकी उड़ान सेवाएं (Flight Operations) और अन्य आवश्यक कारोबारी गतिविधियां बिना किसी रुकावट के सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।

कंपनी ने कहा कि उसकी उड़ान सेवाएं (Flight Operations) और अन्य आवश्यक कारोबारी गतिविधियां बिना किसी रुकावट के सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। विज्ञापन विज्ञापन ईमेल सपोर्ट प्रभावित: वैश्विक आउटेज के चलते इंडिगो की बैकएंड ईमेल प्रणाली पर असर पड़ा है, जिससे ईमेल के जरिए ग्राहक सहायता अस्थायी रूप से बाधित है।

वैश्विक आउटेज के चलते इंडिगो की बैकएंड ईमेल प्रणाली पर असर पड़ा है, जिससे ईमेल के जरिए ग्राहक सहायता अस्थायी रूप से बाधित है। अन्य सपोर्ट चैनल सक्रिय: ईमेल सेवा प्रभावित होने के बावजूद एयरलाइन के बाकी सभी कस्टमर सपोर्ट चैनल सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। कंपनी का एआई-पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट '6E Skai' चौबीसों घंटे सक्रिय रहकर यात्रियों की समस्याओं और सवालों का समाधान कर रहा है।

माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में कितनी बड़ी खराबी आई और डेटा क्या कहता है?

रॉयटर्स और आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म 'डाउनडिटेक्टर' (Downdetector) के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को माइक्रोसॉफ्ट की आउटलुक, टीम्स और माइक्रोसॉफ्ट 365 सेवाएं करीब पांच घंटे से अधिक समय तक ठप रहीं:

आउटलुक (Outlook): डाउनडिटेक्टर पर आउटलुक में आई दिक्कतों की शिकायतें दोपहर 1 बजे (ET) 1,38,058 के चरम पर पहुंच गईं, जो गुरुवार शाम तक घटकर 34,490 पर आ गईं।

डाउनडिटेक्टर पर आउटलुक में आई दिक्कतों की शिकायतें दोपहर 1 बजे (ET) 1,38,058 के चरम पर पहुंच गईं, जो गुरुवार शाम तक घटकर 34,490 पर आ गईं। माइक्रोसॉफ्ट 365: शाम 5:47 बजे (ET) तक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी शिकायतें कम होकर लगभग 13,000 दर्ज की गईं।

शाम 5:47 बजे (ET) तक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी शिकायतें कम होकर लगभग 13,000 दर्ज की गईं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स (Teams): टीम्स पर भी असर पड़ा और 763 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने प्लेटफॉर्म ठप होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।

टीम्स पर भी असर पड़ा और 763 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने प्लेटफॉर्म ठप होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। एआई सेवाओं पर प्रभाव: इस आउटेज ने ओपनएआई (OpenAI) और एंथ्रोपिक (Anthropic) जैसी शीर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एआई सर्विस कनेक्टर्स को भी प्रभावित किया।

क्या यह केवल एक तकनीकी गड़बड़ी है या साइबर हमले का संकेत?

माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर साइबर हमले (Cyberattack) की आशंका को खारिज करते हुए कहा है कि वह इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए तकनीकी समाधान पर काम कर रही है। हालांकि, भारत के प्रमुख साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने 'एएनआई' से बातचीत में इस पर गंभीर चिंता जताई है।

दुग्गल के अनुसार:

"यह घटना सिर्फ एक सामान्य तकनीकी खराबी नहीं लगती, बल्कि यह एक बड़ा साइबर इंसिडेंट, सुरक्षा चूक या साइबर आतंकवाद का पहलू भी हो सकता है।"

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई तकनीकी खराबी 70 से ज्यादा देशों में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की सभी सेवाओं को एक साथ ठप कर सकती है, तो यह वैश्विक आईटी सुरक्षा ढांचे पर एक बड़ा संदेश और चेतावनी है।

एविएशन सेक्टर के लिए इसके क्या मायने हैं और आगे क्या?

वैश्विक स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं में आई इस रुकावट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एयरलाइन परिचालन को प्रभावित किया है, जिसके चलते प्रमुख भारतीय विमानन कंपनियों को भी यात्रियों के लिए परामर्श जारी करने पड़े हैं। इंडिगो ने यात्रियों को आश्वस्त किया है कि वह रियल-टाइम नोटिफिकेशन और प्रोएक्टिव कम्यूनिकेशन के जरिए उन्हें यात्रा से जुड़ी हर जानकारी समय पर उपलब्ध करा रही है ताकि एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी न मचे। तकनीकी सुधार के साथ सिस्टम सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन इस घटना ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के तकनीकी बैकअप पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।