कॉरपोरेट: टीवीएस परिवार में स्वामित्व विवाद गहराया; वेणु श्रीनिवासन के बच्चों में मतभेद, जानिए पूरा मामला क्या

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विवाद की जड़ क्या है?

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क्या 2020 का मॉडल काम करेगा?

परिवार में हिस्सेदारी का क्या है हाल?

मल्लिका श्रीनिवासन, जो लक्ष्मी वेणु और सुदर्शन वेणु की मां हैं, परिवार के भीतर बातचीत को बढ़ावा दे रही हैं। उनका लक्ष्य कारोबारी संपत्ति के स्वामित्व को लेकर मतभेदों के बीच उचित और सौहार्दपूर्ण संपत्ति निपटारा करना है। वेणु श्रीनिवासन, उनकी पत्नी मल्लिका श्रीनिवासन, बेटी लक्ष्मी वेणु और बेटे सुदर्शन वेणु टीवीएस समूह के संस्थापक टीवी सुंदरम अयंगर की तीसरी और चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस परिवार परिवार में मतभेद अप्रैल 2025 में सामने आए थे। तब टीवीएस होल्डिंग्स ने खुलासा किया था कि सुदर्शन वेणु को ट्रस्ट संरचनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक (एसबीओ) नामित किया गया है। सुदर्शन वेणु प्रमुख इकाई टीवीएस मोटर कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं।लक्ष्मी वेणु, जो ऑटोमोटिव कलपुर्जे बनाने वाली फर्म सुंदरम-क्लेयटन लिमिटेड (एससीएल) की प्रमुख हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। उन्होंने परिवार की संपत्ति के उचित निपटारे के लिए लगातार चर्चा और बातचीत की मांग की है। परिवार ने मार्च 2024 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, यह एमओयू विभिन्न कारोबारी खंडों में टीवीएस ब्रांड के उपयोग और एक गैर-प्रतिस्पर्धा समझौते से संबंधित है। सूत्रों ने बताया कि यह समझौता ज्ञापन आर्थिक निपटारे या संपत्ति के मूल्यांकन-आधारित विभाजन से संबंधित नहीं है।परिवार ने अभी तक अपनी संपत्ति के आर्थिक विभाजन पर कोई निपटारा नहीं किया है। मल्लिका श्रीनिवासन चाहती हैं कि सभी संबंधित पक्ष मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए चर्चा में शामिल हों। लक्ष्मी वेणु ने परिवार की संपत्ति के उचित निपटारे की मांग की है। उन्होंने मतभेदों को सुलझाने के लिए 2020 में हुए व्यापक टीवीएस परिवार के कारोबारी विभाजन को एक संभावित मॉडल बताया। 2020 में, 115 साल पुराने टीवीएस औद्योगिक समूह को संस्थापक टीवी सुंदरम अयंगर के परिवार की विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया था।उस व्यवस्था में, व्यापक टीवीएस परिवार ने मूल्यांकन के बाद संपत्ति का विभाजन किया था। उन्होंने अपनी विभिन्न शाखाओं के बीच एक समझौता भी किया था। उस व्यवस्था के तहत, वेणु श्रीनिवासन परिवार ने समूह की प्रमुख कंपनियों का नियंत्रण संभाला था।मल्लिका श्रीनिवासन परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठकर न्यायसंगत समाधान की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। वह नहीं चाहतीं कि मतभेद बढ़ें। टीवीएस होल्डिंग्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, परिवार या प्रवर्तक टीवीएस होल्डिंग्स लिमिटेड में 74.45 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं। वेणु श्रीनिवासन वीएस ट्रस्ट के माध्यम से इसमें से 66.55 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं।