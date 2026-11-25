अमेरिकी बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स (IBM) ने अपने सबसे बड़े कारोबार आईबीएम कंसल्टिंग में विदेशी प्रतिभाओं के लिए वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप की नीति को बड़े पैमाने पर समाप्त करने का आधिकारिक निर्णय लिया है। कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रबंधकों के साथ साझा किए गए आंतरिक दस्तावेजों और बाद में जारी आधिकारिक पुष्टि के अनुसार, इस इकाई में अधिकांश भूमिकाओं के लिए अमेरिकी कार्य वीजा और स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) को स्पाॅन्सर करना तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है।

इस नीतिगत बदलाव के तहत प्रभावित कर्मचारियों को वर्ष 2026 के अंत तक कंपनी छोड़ने या अमेरिका के बाहर किसी अन्य देश में स्थानांतरित (रीलोकेट) होने का कड़ा विकल्प दिया गया है।

विज्ञापन

आईबीएम ने अपने सबसे बड़े डिवीजन में क्या फैसला लिया है?

कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार, आईबीएम कंसल्टिंग में यह कदम कुशल प्रतिभाओं की उपलब्धता और क्लाइंट्स की बदलती जरूरतों के मद्देनजर उठाया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों की यूनिट: आईबीएम कंसल्टिंग कंपनी का सबसे बड़ा प्रभाग है, जिसमें वैश्विक स्तर पर 1,50,000 से अधिक पेशेवर कार्यरत हैं।

स्पॉन्सरशिप की समाप्ति: प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि कंपनी प्रतिभा की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिकी हाई-स्किल्ड वीजा कार्यक्रमों में भाग लेती थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस भागीदारी में लगातार कमी आ रही थी।

घटते आवेदन: अमेरिकी संघीय रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि वित्त वर्ष 2024 में आईबीएम की 3,000 के करीब और वित्त वर्ष 2025 में 2,000 से अधिक एच-1बी याचिकाएं स्वीकृत हुई थीं, जो वित्त वर्ष 2026 में घटकर लगभग 1,600 रह गईं।

प्रभावित कर्मचारियों के सामने क्या विकल्प और शर्तें हैं?

कार्यस्थल से जुड़े अज्ञात पेशेवर मंच ब्लाइंड के सीईओ सुंगुक मून के अनुसार, कर्मचारियों को अपना फैसला लेने के लिए केवल तीन सप्ताह का समय दिया गया है।

नौकरी छोड़ने पर पैकेज: जो कर्मचारी अमेरिका से बाहर जाने का विकल्प नहीं चुनेंगे, उनकी कंपनी में अंतिम कार्य दिवस 31 दिसंबर होगा और उन्हें तीन महीने का सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा।

वेतन में 80% तक कटौती: कई कर्मचारियों को उनके प्रबंधकों के साथ "करियर सिंक" बैठकों में यह विकल्प बताया गया। कर्मचारियों के अनुसार, अमेरिका से भारत स्थानांतरित होने की स्थिति में उनके वेतन में लगभग 80 प्रतिशत तक की भारी कटौती हो सकती है।

नौकरियों का नया भूगोल: 19 नवंबर तक आईबीएम के पोर्टल पर अमेरिका के बाहर कंसल्टिंग की 1,278 रिक्तियां थीं, जिनमें से 1,125 पद अकेले भारत में, 23 सिंगापुर में और 18 ब्रिटेन में उपलब्ध थे, जबकि अमेरिका में महज 89 पद थे।

भारतीय प्रोफेशनल्स और टेक सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा?

इस निर्णय का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय नागरिकों पर पड़ने की संभावना है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के आंकड़ों के मुताबिक:

अमेरिका में जारी होने वाले कुल एच-1बी वीजा में से लगभग तीन-चौथाई (75%) हिस्सा भारतीय पेशेवरों को मिलता है।

भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार कई दशकों लंबा हो चुका है।

चूंकि आईबीएम देशवार कर्मचारियों की संख्या साझा नहीं करता, इसलिए प्रभावित होने वाले कुल कर्मियों की सटीक संख्या स्पष्ट नहीं है। हालांकि, भारत में सर्वाधिक रिक्तियों की उपलब्धता संकेत देती है कि कंपनी का काम तेजी से ऑफशोर केंद्रों में स्थानांतरित हो रहा है।

ट्रंप प्रशासन की वीजा सख्ती और वित्तीय दबाव का क्या संबंध है?

यह फैसला ऐसे समय आया है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन विदेशी तकनीकी नियुक्तियों पर कड़े नियम लागू कर रहा है:

पर्म (PERM) प्रक्रिया का निलंबन: हाल ही में श्रम विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और कॉग्निजेंट, इंफोसिस व टीसीएस जैसी प्रमुख आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड के अनिवार्य चरण 'पर्म' (स्थायी श्रम प्रमाणन) को निलंबित कर दिया था।

अतिरिक्त वित्तीय बोझ: व्हाइट हाउस ने नई याचिकाओं पर 1,00,000 डॉलर के एकमुश्त शुल्क और उच्चतम वेतन देने वाले नियोक्ताओं को प्राथमिकता देने वाले लॉटरी नियमों का प्रस्ताव रखा है।

आईबीएम का वित्तीय दबाव: आईबीएम ने रेड हैट, हैशिकॉर्प और कॉन्फ्लुएंट जैसे बड़े अधिग्रहणों के जरिए खुद को सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में बदला है, लेकिन 2024 से कंसल्टिंग यूनिट की विकास दर सपाट रही है। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में इसका राजस्व केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5.3 अरब डॉलर रहा, जिससे लागत नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ गई।

आगे की राह क्या दिखती है?

वैश्विक स्तर पर 2,64,300 कर्मचारियों वाली आईबीएम का यह कदम दर्शाता है कि अमेरिकी तकनीकी कंपनियां कड़े विनियामक माहौल और धीमी राजस्व वृद्धि के बीच लागत में कटौती के लिए ऑन-साइट विदेशी कार्यबल पर अपनी निर्भरता घटा रही हैं। यह रुख आने वाले दिनों में अन्य प्रमुख आईटी कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग कंपनियों के परिचालन मॉडल को भी पुनर्गठित कर सकता है।