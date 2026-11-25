देश के 115 साल से अधिक पुराने प्रमुख औद्योगिक घरानों में शुमार टीवीएस समूह का पारिवारिक उत्तराधिकार विवाद अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। टीवीएस मोटर कंपनी के मानद चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन की बेटी डॉ. लक्ष्मी वेणु ने श्रीनिवासन की संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों के औपचारिक बंटवारे और अपने कानूनी हक की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है।

लक्ष्मी वेणु वर्तमान में ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (टैफे) की वाइस-चेयरमैन हैं, जबकि उनके भाई सुदर्शन वेणु टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। बातचीत से विवाद सुलझाने की कोशिशें नाकाम होने के बाद उठाए गए इस कदम ने भारतीय कॉरपोरेट जगत में विरासत, स्वामित्व और लैंगिक समानता की बहस को फिर केंद्र में ला दिया है।

विज्ञापन

मद्रास हाईकोर्ट में दायर मुकदमे में क्या मांग की गई है?

लक्ष्मी वेणु की ओर से दायर मुकदमे में संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों के विधिसम्मत बंटवारे और उनके वैध हिस्से के आवंटन की गुहार लगाई गई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

दस्तावेजों तक पहुंच की मांग: बंटवारे के साथ-साथ उन्होंने पारिवारिक संपत्तियों से संबंधित सभी दस्तावेजों और वित्तीय जानकारियों को साझा करने की मांग की है।

बंटवारे के साथ-साथ उन्होंने पारिवारिक संपत्तियों से संबंधित सभी दस्तावेजों और वित्तीय जानकारियों को साझा करने की मांग की है। पारदर्शिता का अभाव: उनके बयान के अनुसार, बार-बार आग्रह के बावजूद संपत्तियों का पूरा ब्योरा छिपाया जाता रहा, जिसके चलते उन्हें संपत्तियों के वास्तविक दायरे को जानने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

उनके बयान के अनुसार, बार-बार आग्रह के बावजूद संपत्तियों का पूरा ब्योरा छिपाया जाता रहा, जिसके चलते उन्हें संपत्तियों के वास्तविक दायरे को जानने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। नोटिस का नतीजा न निकलना: इससे पहले 16 नवंबर 2026 को लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता को बतौर परिवार प्रमुख विधिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संपत्ति का निष्पक्ष विभाजन करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था। लेकिन उस पर कोई सकारात्मक रुख न मिलने के बाद यह वाद दायर किया गया।

मां मल्लिका श्रीनिवासन का क्या रुख है?

लक्ष्मी वेणु ने अपने दावे को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (2005 में संशोधित) की धारा 6 के तहत प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार, मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार में बेटियों को जन्म से ही बेटों के समान सह-वारिस (Coparcener) का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। लक्ष्मी वेणु का कहना है कि उनके परदादा और दादा द्वारा खड़ी की गई विरासत पर उनका और उनके भाई का समान अधिकार है।

उनकी मां और प्रमुख उद्योगपति मल्लिका श्रीनिवासन ने अपनी बेटी के रुख का खुलकर समर्थन किया है। मल्लिका श्रीनिवासन ने कहा:

"एक मां के तौर पर मेरे लिए बेटा और बेटी हर लिहाज से बराबर हैं। मेरा मानना है कि पारिवारिक संपत्तियों में लक्ष्मी का वैध हिस्सा है, जो सुदर्शन के हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोटिस के जवाब में उनके कानूनी अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई, इसलिए अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें अदालत जाने पर विवश होना पड़ा।"

टीवीएस ग्रुप के किस हिस्से से जुड़ा है यह विवाद?

टीवी सुंदरम अयंगर की ओर से 1911 में स्थापित टीवीएस ग्रुप का 2020-22 में पारिवारिक पुनर्गठन हो चुका है, जिसके तहत चार मुख्य शाखाओं-टीएस राजम (टीवीएस मोबिलिटी), टीएस कृष्णा (सुंदरम फास्टनर्स), टीएस श्रीनिवासन (टीवीएस मोटर) और टीएस संथानम (सुंदरम फाइनेंस) के बीच व्यावसायिक मालिकाना हक विभाजित कर दिए गए थे।

केवल वेणु श्रीनिवासन शाखा तक सीमित: वर्तमान विवाद पूरे समूह का न होकर केवल टी.एस. श्रीनिवासन शाखा के तहत वेणु श्रीनिवासन परिवार तक ही सीमित है।

शामिल संपत्तियां: विभाजन की यह मांग मुख्य रूप से वीएस ट्रस्ट और अन्य होल्डिंग संरचनाओं के माध्यम से धारित हिस्सेदारियों से संबंधित है। इनमें टीवीएस होल्डिंग्स, टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज और सुंदरम-क्लेटन से जुड़े हित शामिल हैं।

क्या कानूनी विवाद से कंपनियों के कामकाज पर कोई असर पड़ेगा?

लक्ष्मी वेणु की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह मुकदमा केवल संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों के मालिकाना हक के विभाजन को लेकर है और इसका किसी भी कंपनी के रोजमर्रा के परिचालन या संचालन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की निरंतर मजबूती और वृद्धि की पक्षधर हैं और चाहती हैं कि संपत्तियों का यह बंटवारा कानूनी प्रक्रिया के तहत व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।

येल यूनिवर्सिटी और वारविक यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षित डॉ. लक्ष्मी वेणु का यह कानूनी कदम दर्शाता है कि देश के स्थापित उद्योग घरानों में उत्तराधिकार के मामले अब बंद कमरों से निकलकर कानूनी अधिकारों की ठोस कसौटी पर परखे जा रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले की आगामी सुनवाई पर पूरे भारतीय कॉरपोरेट जगत की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि यह फैसला पारंपरिक व्यापारिक परिवारों में बेटे और बेटी के बीच परिसंपत्तियों के समान बंटवारे की दिशा तय करने में नजीर बन सकता है।