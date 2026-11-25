केंद्र सरकार ने देश के विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन बड़े निर्णयों की घोषणा की। इन परियोजनाओं पर कुल 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी।

कैबिनेट ने कुल पांच प्रमुख योजनाओं को हरी झंडी दी है। इनमें निर्माण और बुनियादी ढांचा उपकरण (सीआईई) विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र योजना शामिल है। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। तमिलनाडु के कामराजार पोर्ट पर दूसरा कंटेनर टर्मिनल बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इस परियोजना पर 4,288 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

विज्ञापन

कौन सी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं स्वीकृत हुईं?

असम के डोलू, सिलचर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी गई है। इस हवाई अड्डे के निर्माण पर 2,014 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये परियोजनाएं देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इनसे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है।

विज्ञापन

विज्ञापन

डाक विभाग के लिए क्या योजनाएं हैं?

डाक विभाग के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। डाक परिचालन योजना के लिए 1,141 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। वहीं, संपदा प्रबंधन योजना के लिए 1,491 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ये योजनाएं डाक विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करेंगी।