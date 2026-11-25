भारतीय ई-कॉमर्स बाजार के सबसे बड़े और निर्णायक दौर में वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट में शीर्ष स्तर पर अप्रत्याशित नेतृत्व परिवर्तन सामने आया है। कंपनी के ग्रुप सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने 11 साल से अधिक के लंबे और ऐतिहासिक कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर कंपनी छोड़ने की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

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कंपनी ने क्या एलान किया और अचानक इस्तीफे की वजह क्या है?

यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब 50 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स वाली यह ई-कॉमर्स कंपनी घरेलू शेयर बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित लिस्टिंग (आईपीओ) की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है।

फ्लिपकार्ट ने बुधवार को कल्याण कृष्णमूर्ति के पद छोड़ने के फैसले की पुष्टि की।

इस्तीफे का कारण स्पष्ट नहीं: कंपनी प्रबंधन की ओर से कृष्णमूर्ति के हटने के पीछे के विशिष्ट कारणों का कोई खुलासा नहीं किया गया है।

कंपनी प्रबंधन की ओर से कृष्णमूर्ति के हटने के पीछे के विशिष्ट कारणों का कोई खुलासा नहीं किया गया है। विज्ञापन विज्ञापन स्थायी उत्तराधिकारी पर फैसला बाकी: कंपनी ने साफ किया है कि आने वाले कुछ हफ्तों के भीतर उनके स्थायी उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा की जाएगी।

संक्रमण काल में फ्लिपकार्ट की कमान अब किसके हाथों में होगी?

जब तक नए स्थायी सीईओ की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक संगठन के रोजमर्रा के कामकाज और परिचालन की जिम्मेदारी अंतरिम व्यवस्था के तहत सौंपी गई है:

अंतरिम प्रमुख: समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, फ्लिपकार्ट के चीफ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी ऑफिसर- सीपीटीओ) बालाजी त्यागराजन अंतरिम तौर पर कंपनी का नेतृत्व करेंगे।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, फ्लिपकार्ट के चीफ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी ऑफिसर- सीपीटीओ) बालाजी त्यागराजन अंतरिम तौर पर कंपनी का नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व की निरंतरता: त्यागराजन कंपनी के तकनीकी और उत्पाद विकास का जिम्मा संभालते रहे हैं, जिससे प्लेटफॉर्म के परिचालन पर किसी तात्कालिक व्यवधान की संभावना नहीं है।

11 साल के सफर में कृष्णमूर्ति की क्या-क्या उपलब्धि?

कल्याण कृष्णमूर्ति का कार्यकाल भारतीय स्टार्टअप और ई-कॉमर्स जगत में सबसे प्रभावशाली कार्यकालों में गिना जाता है:

सीईओ से ग्रुप सीईओ तक: कृष्णमूर्ति ने जनवरी 2017 में फ्लिपकार्ट के सीईओ का पद संभाला था और इसके बाद 2018 में उन्हें पूरे ग्रुप का सीईओ बनाया गया।

कृष्णमूर्ति ने जनवरी 2017 में फ्लिपकार्ट के सीईओ का पद संभाला था और इसके बाद 2018 में उन्हें पूरे ग्रुप का सीईओ बनाया गया। कारोबार का विविधीकरण: उनके नेतृत्व में कंपनी ने पारंपरिक ऑनलाइन रिटेल से आगे बढ़कर ग्रॉसरी और फिनटेक जैसे नए क्षेत्रों में आक्रामक विस्तार किया।

उनके नेतृत्व में कंपनी ने पारंपरिक ऑनलाइन रिटेल से आगे बढ़कर ग्रॉसरी और फिनटेक जैसे नए क्षेत्रों में आक्रामक विस्तार किया। वॉलमार्ट डील और आईपीओ की नींव: अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के ऐतिहासिक अधिग्रहण के दौरान उन्होंने कंपनी का सफल नेतृत्व किया और पिछले कई वर्षों से वे कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने (IPO) की तैयारियों का मार्गदर्शन कर रहे थे।

फ्लिपकार्ट से पहले, कृष्णमूर्ति वैश्विक निवेश फर्म टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट में प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में भारत के पोर्टफोलियो का कामकाज देख चुके थे। इससे पूर्व उन्होंने ईबे (eBay) एशिया पैसिफिक व साउथ एशिया में वित्त पदों पर काम किया और अपने करियर की शुरुआत प्रॉक्टर एंड गैंबल (P&G) से की थी।

ई-कॉमर्स सेक्टर पर इसका क्या असर होगा?

500 मिलियन (50 करोड़) से अधिक पंजीकृत ग्राहकों वाले प्लेटफॉर्म पर हुए इस बदलाव के बीच मूल कंपनी ने स्थिरता का भरोसा दिया है:

वॉलमार्ट की प्रतिबद्धता: वॉलमार्ट ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया है कि वह फ्लिपकार्ट और भारत के दीर्घकालिक कारोबारी अवसरों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वॉलमार्ट ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया है कि वह फ्लिपकार्ट और भारत के दीर्घकालिक कारोबारी अवसरों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आईपीओ की दिशा: कृष्णमूर्ति का हटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी लगातार शेयर बाजार में संभावित लिस्टिंग की दिशा में कदम बढ़ा रही है। शीर्ष स्तर पर बदलाव के बावजूद मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वॉलमार्ट के समर्थन के चलते बाजार इस बदलाव को एक सुनियोजित उत्तराधिकार योजना के रूप में देख रहा है।

कल्याण कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में फ्लिपकार्ट ने एक घरेलू स्टार्टअप से वैश्विक रिटेल दिग्गज की प्रमुख सहायक कंपनी बनने का सफर तय किया। अब उद्योग और वित्तीय निवेशकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले हफ्तों में वॉलमार्ट किसे स्थायी कमान सौंपता है और नया नेतृत्व आगामी आईपीओ की समयसीमा को किस गति से आगे बढ़ाता है।