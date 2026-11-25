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क्षेत्र नौकरियों में वृद्धि बैंकिंग और फाइनेंस 52% नर्सिंग 39.7% डेंटल सेवाएं 36.9% सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा 28.4% कस्टमर सर्विस 26.2% सफाई और स्वच्छता 23% ब्यूटी और वेलनेस 21.9%

जॉब पोर्टल इनडीड हायरिंग लैब के मुताबिक, अक्तूबर में जॉब पोस्टिंग में 1.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। ये एक साल पहले की तुलना में 19 फीसदी अधिक हैं। वहीं, कोरोना महामारी से पहले यानी फरवरी 2020 के स्तर के मुकाबले अब नौकरियों के विज्ञापन 94 फीसदी ज्यादा हैं। इनडीड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बीते तीन महीनों में करीब 80 फीसदी श्रेणियों में नई नौकरियों के अवसरों में इजाफा हुआ है।बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र में सबसे ज्यादा 52 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। हेल्थकेयर क्षेत्र में खास तौर पर अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। डॉक्टरों और सर्जनों की मांग 21 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है। वहीं, नर्सिंग के क्षेत्र में करीब 40 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनियों के सामने सही कौशल वाले कर्मचारियों को ढूंढने की चुनौती बनी हुई।कुल जॉब पोस्टिंग में बढ़ोतरी के बावजूद टेक्नोलॉजी से जुड़े पदों पर भर्ती कमजोर रही। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी नौकरियों में 12% की गिरावट आई। ट्रैक किए गए सभी पेशों में यह सबसे बड़ी गिरावट है। इसके अलावा, डाटा और एनालिटिक्स से जुड़ी नौकरियों में 7.2%, आईटी सिस्टम और सॉल्यूशंस में 6.1%, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में 9.3%, कम्युनिटी और सोशल सर्विस में 5.9%, मीडिया और कम्युनिकेशन में 4.4% की गिरावट दर्ज की गई है।टेक सेक्टर में भर्ती गिरावट संकेत देती है कि विभिन्न पेशों में कर्मचारियों की मांग बदल रही है। इसके बावजूद व्यापक श्रम बाजार का प्रदर्शन अच्छा बना हुआ है।