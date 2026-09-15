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उद्योग-अर्थ जगत: त्योहारों पर 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी, किन राज्यों को लाभ मिलने के आसार?

Tue, 15 Sep 2026 04:49 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 15 Sep 2026 04:49 AM IST
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बिजनेस अपडेट - फोटो : अमर उजाला

भारतीय रेल ने आगामी त्योहारी सीजन की भीड़ को देखते हुए 100 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें बिहार, प. बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश के कई व्यस्त रूटों पर चलाई जाएंगी। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, दुर्गापूजा, दिवाली व छठ के दौरान नई ट्रेनें चलाने के अलावा नियमित ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे ताकि यात्रियों को आसानी से आरक्षित सीटें मिल सके। साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइटों के सर्वर भी मजबूत किए गए हैं ताकि यात्रियों को आसानी से टिकट बुकिंग सुविधा मिल सके।

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पुरानी ट्रेनें भी 160 की स्पीड से दौड़ेंगी
भारतीय रेलवे यात्री ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत 6,000 हॉर्सपावर के नए और कम ऊर्जा खपत वाले इंजन खरीदे जाएंगे। इन्हें ट्रेन के आगे और पीछे लगाया जाएगा। दोनों इंजन मिलकर 12,000 हॉर्सपावर की ताकत देंगे। इससे ट्रेन 160 किमी प्रति घंटे दौड़ सकेगी। 

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