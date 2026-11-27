भारत के टाटा समूह की चैरिटी शाखा टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस की आगामी बोर्ड बैठक को स्थगित करने की मांग की है। यह मांग बॉम्बे हाईकोर्ट में उसके वकील ने शुक्रवार को की। इस कदम से कंपनी के प्रस्तावित गवर्नेंस बदलावों को लेकर विवाद और बढ़ गया है।

टाटा ट्रस्ट्स ने 30 नवंबर को होने वाली टाटा संस की बोर्ड बैठक को टालने का अनुरोध किया है। यह घटनाक्रम टाटा समूह के भीतर एक बड़े आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। ट्रस्ट्स ने कंपनी के गवर्नेंस ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तनों पर आपत्ति जताई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में यह मामला शुक्रवार को सामने आया। टाटा ट्रस्ट्स ने अदालत को बताया कि वे बैठक को स्थगित करना चाहते हैं। यह घटनाक्रम समूह के भीतर बढ़ते तनाव को उजागर करता है।

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क्या हैं गवर्नेंस बदलावों पर विवाद?

टाटा ट्रस्ट्स टाटा संस के गवर्नेंस में कुछ बदलावों का विरोध कर रहा है। इन बदलावों का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ट्रस्ट्स का मानना है कि ये परिवर्तन उनके हितों को प्रभावित कर सकते हैं। यह विवाद समूह के भविष्य की दिशा को लेकर है।

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इस कदम का क्या असर होगा?

बोर्ड बैठक टालने की मांग से टाटा समूह में अनिश्चितता बढ़ सकती है। यह कदम टाटा संस के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। इससे कंपनी के शेयरधारकों और निवेशकों में चिंता बढ़ सकती है। यह विवाद समूह की छवि पर भी असर डाल सकता है।