वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के सबसे संवेदनशील समुद्री गलियारे होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) में अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर कूटनीतिक और आर्थिक हलचल तेज हो गई है। नई दिल्ली में आयोजित 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' (आईओआरए) के 25वें मंत्रिपरिषद सम्मेलन में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने स्पष्ट किया कि वैश्विक व्यापार और समृद्धि को बनाए रखने के लिए समुद्री मार्गों का खुला रहना अनिवार्य है।

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होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों?

भारत की 2025-2027 की आईओआरए अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक में अमेरिका ने नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता के लिहाज से होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे अहम रणनीतिक चोकपॉइंट है।

कच्चे तेल की विशाल आपूर्ति: समुद्री मार्ग से होने वाले कुल वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा (करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन) इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है।

समुद्री मार्ग से होने वाले कुल वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा (करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन) इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। विज्ञापन विज्ञापन एलएनजी और उर्वरक की ढुलाई: कच्चे तेल के अलावा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और उर्वरकों की बड़ी वैश्विक खेप भी इसी जलमार्ग के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचती है।

कच्चे तेल के अलावा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और उर्वरकों की बड़ी वैश्विक खेप भी इसी जलमार्ग के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचती है। ईरान की भौगोलिक स्थिति: ईरान की सीमा सीधे होर्मुज जलडमरूमध्य से लगती है और वह खुद भी 23 सदस्यीय आईओआरए समूह का एक सदस्य देश है।

क्या समुद्री मार्गों में व्यवधान से अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर वित्तीय असर पड़ रहा है?

होर्मुज जलमार्ग में सैन्य तनाव, समुद्री नाकेबंदी और बारूदी सुरंगों (माइन्स) के खतरे ने कॉरपोरेट और शिपिंग सेक्टर की लागत में भारी इजाफा किया है:

बीमा प्रीमियम और फ्रेट लागत में उछाल: नौवहन में रुकावट और जोखिम बढ़ने से जहाजों के बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई लागत में तीखा उछाल आया है।

नौवहन में रुकावट और जोखिम बढ़ने से जहाजों के बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई लागत में तीखा उछाल आया है। सप्लाई चेन और महंगाई का संकट: शिपमेंट में देरी होने से दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति का दबाव गहराने का खतरा पैदा हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैश्विक आपूर्ति शृंखला को सुचारू रखने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है।

नई दिल्ली में आयोजित 25वीं आईओआरए बैठक का एजेंडा क्या रहा?

यह बैठक भारत की अध्यक्षता में 'इनोवेशन, ओपननेस, रेजिलिएंस एंड अडैप्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशन रीजन' थीम के तहत आयोजित की गई।

23 सदस्य देशों की भागीदारी: इस क्षेत्रीय समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड सहित 23 देश शामिल हैं।

इस क्षेत्रीय समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड सहित 23 देश शामिल हैं। 12 वार्ता साझेदार: अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, रूस, सऊदी अरब, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और तुर्किए जैसे प्रमुख देश इसके डायलॉग पार्टनर्स के रूप में शामिल हैं।

अमेरिका ने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ क्या कूटनीतिक चर्चाएं कीं?

आईओआरए बैठक के इतर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने प्रमुख साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की:

ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वॉड: ऑस्ट्रेलिया के विशेष दूत टिम वाट्स से मुलाकात कर क्वॉड ढांचे के माध्यम से सहयोग को निरंतर मजबूत बनाए रखने पर चर्चा हुई।

ऑस्ट्रेलिया के विशेष दूत टिम वाट्स से मुलाकात कर क्वॉड ढांचे के माध्यम से सहयोग को निरंतर मजबूत बनाए रखने पर चर्चा हुई। मॉरीशस और मालदीव से समन्वय: मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रितीश रामफुल और मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशाम एडम से मुलाकात में हिंद महासागर में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर दिया गया।

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव से प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल कच्चे तेल के प्रवाह पर मंडराता खतरा केवल भू-राजनीतिक मसला नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए गंभीर आर्थिक चुनौती है। जब तक इन खुले समुद्री मार्गों पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित नहीं होता, तब तक ऊंची शिपिंग लागत, बढ़े हुए फ्रेट रेट्स और ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक विकास दर पर बना रहेगा।