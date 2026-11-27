बैंकिंग प्रणाली में नकदी (सरप्लस लिक्विडिटी) में आई तेज गिरावट और बढ़ते दबाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वाणिज्यिक बैंकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बैंकों के लिए न्यूनतम दैनिक कैश रिजर्व रेशियो (CRR) मेंटेनेंस की अनिवार्यता को 99 प्रतिशत से घटाकर वापस 90 प्रतिशत करने का फैसला किया है।

रिजर्व बैंक की यह नई राहत 1 दिसंबर 2026 से शुरू होने वाले पखवाड़े (Fortnight) से प्रभावी होगी। केंद्रीय बैंक का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बैंकिंग प्रणाली की तरलता पिछले पांच महीनों में पहली बार घाटे (Deficit) में दर्ज की गई है।

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क्या है कैश रिजर्व रेशियो (CRR) और यह कैसे काम करता है?

कैश रिजर्व रेशियो (CRR) कुल जमा (डिपॉजिट) का वह तय हिस्सा होता है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अनिवार्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में सुरक्षित रखना पड़ता है।

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ब्याज रहित सुरक्षित कोष: बैंक सीआरआर के तहत अलग रखी जाने वाली इस रकम पर किसी भी प्रकार का ब्याज या रिटर्न अर्जित नहीं करते हैं।

बैंक सीआरआर के तहत अलग रखी जाने वाली इस रकम पर किसी भी प्रकार का ब्याज या रिटर्न अर्जित नहीं करते हैं। वर्तमान अनुपात: मौजूदा समय में यह अनुपात बैंकों की कुल जमा राशि के 3 प्रतिशत के स्तर पर बना हुआ है।

मौजूदा समय में यह अनुपात बैंकों की कुल जमा राशि के 3 प्रतिशत के स्तर पर बना हुआ है। दैनिक मेंटेनेंस का नियम: बैंकों को पखवाड़े के औसत सीआरआर के साथ-साथ हर दिन एक न्यूनतम प्रतिशत अपने पास बनाए रखना अनिवार्य होता है, जिसे अब घटाकर 90 प्रतिशत तय किया गया है।

रिजर्व बैंक ने न्यूनतम दैनिक मेंटेनेंस को 99% से घटाकर 90% क्यों किया?

मौजूदा वृहद आर्थिक परिस्थितियों और नकदी के बदलते परिदृश्य का विश्लेषण करने के बाद केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा:

"वर्तमान और विकसित हो रही व्यापक आर्थिक स्थिति तथा लिक्विडिटी की परिस्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर, कैश रिजर्व रेशियो (CRR) के न्यूनतम दैनिक रखरखाव को 99 प्रतिशत से घटाकर 90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो 1 दिसंबर 2026 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा।"

बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी डेफिसिट की मुख्य वजहें क्या रहीं?

केंद्रीय बैंक का यह नीतिगत हस्तक्षेप बैंकिंग क्षेत्र में पैदा हुए तात्कालिक नकदी संकट के तुरंत बाद सामने आया है:

पांच महीने बाद लिक्विडिटी डेफिसिट: पिछले पांच महीनों में यह पहला अवसर है जब बैंकिंग प्रणाली की तरलता अधिशेष (Surplus) से बदलकर घाटे (Deficit) में तब्दील हो गई है।

पिछले पांच महीनों में यह पहला अवसर है जब बैंकिंग प्रणाली की तरलता अधिशेष (Surplus) से बदलकर घाटे (Deficit) में तब्दील हो गई है। जीएसटी निकासी (GST Outflows): वस्तु एवं सेवा कर (GST) के भुगतान के चलते बैंकिंग तंत्र से भारी मात्रा में पूंजी बाहर निकली है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के भुगतान के चलते बैंकिंग तंत्र से भारी मात्रा में पूंजी बाहर निकली है। विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप: रुपये की विनिमय दर को संभालने और बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा फॉरेक्स मार्केट (विदेशी मुद्रा बाजार) में किए गए हस्तक्षेप के कारण भी सिस्टम से नकदी कम हुई है।

अक्तूबर के फैसले को आरबीआई ने इतनी जल्दी क्यों पलटा?

रिजर्व बैंक ने इस बदलाव के जरिए बाजार की जरूरतों के अनुसार लचीला रुख प्रदर्शित किया है:

अक्तूबर में की गई थी सख्ती: इसी साल अक्टूबर महीने में बैंकिंग प्रणाली में नकदी के भारी अधिशेष (Liquidity Surplus) को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने न्यूनतम सीआरआर मेंटेनेंस को 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 99 प्रतिशत कर दिया था।

इसी साल अक्टूबर महीने में बैंकिंग प्रणाली में नकदी के भारी अधिशेष (Liquidity Surplus) को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने न्यूनतम सीआरआर मेंटेनेंस को 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 99 प्रतिशत कर दिया था। हालात बदलते ही ढील: जैसे ही जीएसटी भुगतान और मुद्रा बाजार के दबावों ने नकदी को अधिशेष से घाटे में बदला, केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग संचालन को सुगम बनाने के लिए इस सख्त अनिवार्यता को वापस 90 प्रतिशत पर ला दिया।

बैंकों और मनी मार्केट पर इस नीतिगत बदलाव का क्या असर होगा?

दैनिक सीआरआर सीमा में नौ प्रतिशत अंकों की कटौती बैंकों के लिए लिक्विडिटी प्रबंधन को काफी लचीला बनाएगी:

दैनिक नकदी प्रबंधन में आसानी: अब बैंकों को प्रतिदिन अपने अनिवार्य सीआरआर का 99 प्रतिशत हिस्सा लॉक रखने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा, जिससे वे दैनिक स्तर पर 10 प्रतिशत तक की नकदी का उपयोग तात्कालिक जरूरतों के लिए कर सकेंगे।

अब बैंकों को प्रतिदिन अपने अनिवार्य सीआरआर का 99 प्रतिशत हिस्सा लॉक रखने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा, जिससे वे दैनिक स्तर पर 10 प्रतिशत तक की नकदी का उपयोग तात्कालिक जरूरतों के लिए कर सकेंगे। कॉल मनी दरों पर नियंत्रण: सिस्टम में नकदी की उपलब्धता सुधरने से शॉर्ट-टर्म मनी मार्केट में ब्याज दरों की अस्थिरता कम होगी और लिक्विडिटी डेफिसिट से जूझ रहे बैंकों को महंगे अंतर-बैंक ऋणों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

अक्तूबर में अधिशेष नकदी को सोखने के लिए 99 प्रतिशत का स्तर तय करने के बाद, पांच महीने में पहली बार उभरे लिक्विडिटी डेफिसिट को देखते हुए 1 दिसंबर से 90 प्रतिशत की पुरानी व्यवस्था बहाल करना यह साबित करता है कि केंद्रीय बैंक तरलता प्रबंधन पर पैनी नजर बनाए हुए है। यह कदम बैंकों को अपने नकदी प्रवाह को सुचारू रखने और क्रेडिट फ्लो में किसी भी रुकावट से बचने में सीधी मदद देगा।